Mascherina, sciarpa o foulard: ecco come (e perché) usarla

Con l'arrivo del fine settimana appena conclusosi, è arrivata la stretta di regione Lombardia, seguita a ruota dalla Toscana: con un'ordinanza, i rispettivi governatori hanno imposto l'obbligo di indossare la mascherina, o protezioni per il naso e la bocca come foulard e sciape, quando di esce di casa. Nelle due realtà del Belpaese, le regole vale fine a domenica 13, giorno fissato dal governo per comunicare un ulteriore stretta – o un allentamento – delle misure di contenimento contro il coronavirus.

In tutte queste settimana di emergenza sanitaria nazionale si è fatto un gran parlare delle mascherine, della loro irreperibilità e di quali modelli scegliere e comprare per difendersi al meglio del Covid-19. A tal proposito, grazie al nostro speciale #Antivirus abbiamo fornito alcune indicazioni sulle protezioni da adottare: da quelle chirurgiche a quelle anti-inquinamento, passando per i dispositivi Ffp2 d Ffp3.

Ecco allora che viene naturale chiedersi: ma una sciarpa, un foulard o uno scaldacollo può sostituire la mascherina? Veniamo dunque alla risposta, premettendo che questa è un'indicazione che deve essere seguita dalle persone sane/asintomatiche e che può aiutare a limitare il contagio di coronavirus. Soprattutto perché, come ben noto, le mascherine non si trovano facilmente sul mercato e hanno un costo; mentre di sciarpe e foulard qualsiasi famiglia ne ha sicuramente negli armadi di casa.

Al punto di domanda di prima risponde Fabrizio Pregliasco, che al Corriere della Sera ha spiegato: "Sciarpe e foulard servono soprattutto a limitare la diffusione del droplet da persone potenzialmente asintomatiche e quindi inconsapevolmente contagiose, ma hanno un potere filtrante minimo per chi li indossa soprattutto perché non aderiscono bene al volto come può fare una mascherina" .

Ciò significa che sono uno strumento consigliato, ma che non è sufficiente per evitare il contagio, dal momento che non isolano del tutto, però aiutano chiunque a non toccarsi il naso e la bocca, le cui secrezioni e mucose sono vettori del virus. Peraltro, proprio su questo punto Pregliasco sottolinea quella che lui definisce come "importanza pedagogica": "Il virus sta circolando e tutti facciamo qualcosa per evitare il contagio con una maggiore serenità da parte della popolazione. Se tutti portiamo mascherina o foulard e non solo i sintomatici saremo sullo stesso piano, senza il rischio di additare chi porta la mascherina come untore" .

In ultima battuta, ma non per ordine di importanza, anche il nodo degli occhi, che al pari di naso e bocca possono diffondere o accogliere il coronavirus. Ecco, lasciando per un attimo perdere mascherine, sciarpe, foulard e scaldacolli vari, gli occhiali da sole e non: sì, sono un oggetto utile per difendere gli occhi, schermandoli (per quanto non al 100%) da possibili agenti patogeni.