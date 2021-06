Via le mascherine, Speranza gongola ma finisce nella bufera

C'è la data: il 28 giugno anche in Italia decadrà l'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto dopo quasi 8 mesi. Il ministro Roberto Speranza ha annunciato trionfante sui social che da lunedì prossimo " superiamo l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts ".

La decisione è arrivata al termine della riunione del Comitato tecnico scientifico, che dopo aver dato opzione di due date al governo (l'altra era il 7 luglio), lasciando la decisione alla politica, ha dato un'indicazione precisa. Il Cts, infatti, " ritiene che nell'attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni nelle cosiddette zone bianche per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto ". Restano i limiti in caso di assembramenti e di situazioni a rischio come mercati, fiere e code. Tutti dovranno comunque averla con sé per indossarla in caso di necessità, quindi sui mezzi pubblici e in tutti i luoghi al chiuso.

Nonostante Roberto Speranza si appunti al petto la medaglia, la realtà è che il centrodestra da settimane chiede il superamento di questa misura, supportato dagli ottimi numeri dell'epidemia e dal parere degli esperti, che da tempo ormai considerano la misura non necessaria. " Mi hanno dato dell'irresponsabile per settimane perché dicevamo che si poteva togliere l'uso della mascherina entro giugno, dell'assassino, del criminale. Oggi gli scienziati del Cts e Speranza dicono che entro giugno si può togliere la mascherina e non ci sono state stragi ", ha detto Matteo Salvini ospite a Quarta Repubblica.

Giorgia Meloni affonda ulteriormente il colpo su Roberto Speranza su Twitter, sottolineando il ritardo della decisione rispetto al resto d'Europa: " Speranza annuncia trionfante abolizione obbligo mascherine all'aperto in zona bianca dal 28/06. Quanta grazia, Ministro. Siamo tra le ultime nazioni in occidente ad abolire un obbligo assurdo, privo di fondamento scientifico, e ha pure la faccia tosta di rivendicare il risultato ".

La leader di Fratelli d'Italia ha poi scritto un altro tweet ancora più incisivo contro il ministro Speranza: " La realtà è che la sua catastrofica gestione dell'emergenza sanitaria ha visto l'Italia tra le nazioni che hanno il più alto tasso di mortalità da Covid-19, nonostante le restrizioni più stringenti. I numeri parlano chiaro e inchiodano il disastro della gestione Speranza ".

L'Italia arriva dopo Spagna, Francia, Croazia e Grecia, solo per citare alcuni dei Paesi mediterranei a vocazione turistica. Qui l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto è decaduto da tempo per favorire il turismo, che da noi finora è stato scoraggiato da una misura eccessiva non supportata da dati scientifici, che ha ritardato il ritorno alla normalità del Paese. E Speranza esulta.