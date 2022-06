Mascherine fino al 30 settembre: ecco dove

Da domani, giovedì 16 giugno, le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, nei teatri e nei palazzetti dello sport e agli esami di maturità e terza media. Resterà invece l'obbligo, prorogato al 30 settembre, di indossare la protezione facciale sui mezzi di trasporto, esclusi gli aerei, e nei presidi sanitari, comprese le Rsa. Il decreto che è stato approvato oggi in Consiglio dei ministri andrà in Gazzetta nei prossimi giorni. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà questa sera una ordinanza ponte identica alle disposizioni del Cdm al fine di consentirne l’immediata vigenza.

Ospedali e Rsa

Stop quindi alle mascherine nei luoghi chiusi, tranne quelli considerati a rischio, come le strutture ospedaliere e le residenze per anziani, e anche dove è maggiore il rischio di contagio come per esempio i mezzi di trasporto, soprattutto quelli a lunga distanza. A chiedere un supplemento di riflessione riguardo la proroga fino a settembre dell’obbligo delle mascherine sul trasporto aereo era stata in particolare la Lega con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che avrebbe chiesto di attendere le decisioni sul tema a livello europeo. La Spagna dovrebbe a breve esprimersi sulla questione. Ma il Consiglio dei ministri ha scelto oggi di escludere gli aerei dall'obbligo di mascherina.

Come abbiamo detto precedentemente, agli esami di Stato, sia quelli di terza media che quelli di maturità, non ci sarà più l’obbligo di indossare la mascherina, il cui utilizzo verrà solo raccomandato. Sarà una circolare esplicativa a fornire alle strutture scolastiche tutte le raccomandazioni del caso. In ogni caso, le scuole dovranno comunque attendere la nuova misura prima di poter sospendere l'uso delle mascherine, anche se in alcuni istituti scolastici gli esami di terza media sono già iniziati.

Necessaria ancora qualche precauzione