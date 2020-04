Le Iene accusano il vice ministro Sileri: "All'Umberto I le mascherine ​vendute dalla moglie"

Oggi, 21 aprile, Le Iene tornano in onda dopo quasi due mesi di stop. Il programma di Italia 1 era stato sospeso ai primi di marzo per un caso di coronavirus nella redazione del programma. A essere colpito dal Covid-19 era stato la iena Alessandro Politi, che solo pochi giorni fa ha denunciato la sua situazione. A distanza di un mese, infatti, il giornalista era ancora positivo e si chiedeva se i 14 giorni di quarantena imposti in caso di positività fossero sufficienti. Ora, il programma di Parenti è pronto a tornare in onda con una formula diversa, in uno studio virtuale, per riprendere l'informazione che tanto piace ai suoi telespettatori.

Numerose le inchieste presentate questa sera, tra le quali una dedicata all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale all'Ospedale Umberto I di Roma, dove il programma di Italia 1 potrebbe aver individuato un caso di conflitto di interessi. L'inchiesta è firmata da Filippo Roma e da Marco Occhipinti: " È​ possibile che riguardo alla vendita di mascherine per la ventilazione possa nascere un conflitto di interessi che coinvolga la moglie del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri? " Una domanda che si insinua nel complesso sistema di acquisti di mascherine che negli ultimi mesi hanno coinvolto le strutture ospedaliere e sanitarie in generale di tutto il Paese. Le iene hanno raccolto alcune testimonianze sulle forniture di dispositivi di protezione negli ospedali pubblici, anche all'Umberto I ed è proprio da uno dei maggiori ospedali di Roma che emerge un elemento particolare. La moglie del viceministro alla salute, infatti " lavorerebbe come agente rappresentante in un'azienda che ha fornito queste mascherine al Policlinico Umberto I di Roma, con un appalto confermato appena dieci giorni dopo che Sileri era stato nominato viceministro. "