Un albero cade nel campeggio: muore bimba, una 14enne è grave

Questa mattina una tromba d’aria ha interessato la zona di Massa Carrara. A causa del forte vento un albero è stato sradicato e si è abbattuto su una tenda da campeggio occupata da una famiglia straniera di villeggianti, in località Massa Marittima. Una bambina di tre anni è morta e una 14enne si trova adesso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Massa. Anche l'altra sorella di 19 anni sarebbe stata colpita dall’albero, ma solo in modo lieve. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco intervenuti sul luogo della tragedia, le operazioni di soccorso sono ancora in atto. Un pioppo di 4 metri, come riferito dai pompieri, è caduto sulla piazzola dove era stata posizionata la tenda.

L'elisoccorso Pegaso non è potuto intervenire per il vento

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 a bordo di un’ambulanza, i carabinieri e le automediche di Massa e Querceta . Era stato richiesto anche l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso che non è però potuto intervenire a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Soprattutto le raffiche di vento forte hanno reso impossibile l’intervento. Il fatto è avvenuto al campeggio "Verdemare" alla Partaccia, a Massa. Secondo le prime informazioni, si tratta probabilmente di tre sorelle, di 3, 14 e 19 anni. Le tre sarebbero state travolte dall'albero sradicato mentre dormivano all’interno della tenda. Una volta soccorse, la più piccola e la 14enne sono state subito trasportate in codice rosso all'ospedale Apuane.

Si tratta di una famiglia marocchina residente in Italia

La piccola, nonostante le lunghe operazioni di rianimazione effettuate dal personale medico, non ce l'ha fatta e i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. La 14enne si trova adesso ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Terapia intensiva. Per la 19enne, ferita in modo lieve, non è stato necessario il ricovero in ospedale. La più grande sarebbe infatti stata solo lievemente ferita dalla caduta del fusto. La famiglia colpita dalla tragedia, composta da 5 componenti, sarebbe di origini marocchine residente da anni in Italia.