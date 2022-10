Massacrata a colpi di caffettiera: l'orrore del marocchino sulla moglie

Si era rifiutata di dargli i soldi per l'ennessima volta. Tanto è bastato al marocchino per massacrare la moglie di botte colpendola alla testa con una caffetteria piena di acqua. Per fortuna l'intervento propiziatorio dei carabinieri, allertati dai vicini di casa della coppia, ha evitato il peggio. L'uomo, 37anni, è stato arrestato per lesioni e maltrattamenti in famiglia in flagranza di reato. " Prega che vado in carcere altrimenti ti ammazzo ", ha urlato alla donna mentre veniva portato via dai carabinieri della stazione di Bellusco.

L'orrore del marocchino sulla moglie

Stando a quanto riporta ilgiorno.it, la violenta aggressione si è consumata a Cornate d'Adda, in provincia di Monza e Brianza. I fatti risalgono a qualche giorno fa. Il 37enne, ubriaco e visibilmente alterato, si è scagliato contro la moglie sotto gli occhi dei figlioletti di 12 e 13 anni. La furia è scattata dopo che la donna gli ha negato i soldi. A quel punto, il marocchino ha afferrato la caffettiera e, impugnandola a mo' di arma, l'ha usata per colpire la coniuge. Le urla della vittima, 36 anni, hanno attirato l'attenzione dei vicini che si sono precipitati nell'appartamento. L'uomo è stato trattenuto in attesa che sopraggiungessero i carabinieri.

"Spera che mi arrestino o ti ammazzo"