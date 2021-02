Bassetti affonda Ricciardi: "Non sono state studiate le varianti del Covid-19"

Matteo Bassetti è uno degli esperti che maggiormente si è speso in questa pandemia per informare e fare divulgazione a tutti i livelli. Spesso vittima di furiosi attacchi, che hanno costretto le forze dell'ordine a porlo in regime di sorveglianza attiva, continua comunque ha portare a conoscenza delle sue competenze in materia, cercando di essere rassicurante ma, al tempo stesso, incisivo nei suoi interventi. Questa mattina è stato ospite di Myrta Merlino su La7 per parlare di varianti del coronavirus e vaccini e non ha risparmiato una stoccata ficcante a Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza, che questa mattina, ospite di Agorà su Rai3, ha dichiarato: " La tendenza dell'epidemia è al peggioramento. La preoccupazione è che queste varianti, che sono molto più contagiose, alterino questo equilibrio in senso peggiorativo. Su questo io sono abbastanza preoccupato ".

" Abbiamo numerose varianti e le tre più note solo quella inglese, quella sudafricana e quella brasiliana. Sono molto distanti l'una dall'altra. Della variante inglese sappiamo che è più diffusiva, cioè è più facile la contagiosità, ma non è assolutamente ancora provato che abbia una maggiore letalità. I vaccini che noi abbiamo attualmente disponibili sembrano coprire per questa variante. Lo stesso non possiamo dire per la variante sudafricana e per quella brasiliana, che hanno soprattutto come caratteristica quella di poter reinfettare un soggetto già infettato precedentemente ", ha spiegato Matteo Bassetti, perché gli anticorpi naturali non sembrano proteggere. Facendo un rapidissimo excursus dell'attuale scenario epidemiologico ha spiegato che, per lo stesso motivo di inefficacia valido per gli anticorpi naturali, anche per le due varianti i vaccini attuali non sembrano efficaci. " Il vaccino è stato sviluppato sulle proteine Spike cinesi e questa è una Spike mutata, che potrebbe non funzionare ", ha concluso Matteo Bassetti.