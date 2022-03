Maxi sconto sulle accise: la Regione dove la benzina è meno cara

Al taglio delle accise nazionale si aggiungerà quello locale. Il Friuli Venezia Giulia si appresta a diventare la regione con il prezzo del carburante meno caro in Italia. In un momento in cui i prezzi al distributore di benzina sono alle stelle, la giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga ha introdotto un provvedimento che punta a ridurre la spesa per i consumatori. Una delibera approvata nei giorni scorsi dispone infatti una sforbiciata alle accise regionali che dal 1° aprile porterà un beneficio concreto e ulteriore alle tasche degli automobilisti.

La decisione della giuta Fedriga consentirà di sommare al taglio già definito a livello nazionale - pari a 30,5 centesimi - anche quello approvato in Friuli Venezia Giulia, portando la riduzione del prezzo a sfiorare, in alcune zone, i 60 centesimi al litro per la benzina e i 50 centesimi per il gasolio. Ora la delibera passerà al vaglio della competente commissione consiliare, dopo di che tornerà in Giunta per l'approvazione definitiva. Intanto, annunciando il provvedimento, il governatore leghista parla di " misura tempestiva che permette di dare una risposta immediata ai cittadini a seguito dell’impennata dei prezzi del carburante in un periodo di crisi economica che ha determinato una notevole contrazione del potere d’acquisto delle famiglie ".

Rivendicando l'efficacia della propria azione di governo, Fedriga ha ribadito che l'Amministrazione ha sempre inteso portare sostegno ai cittadini " con agevolazioni nei più diversi settori ". E stavolta - mentre in tutta Italia sale il malcontento per il prezzo alla pompa - il sostegno si appresta a risultare vantaggioso per un motivo in più. Con la riduzione adottata dalla regione, sommata a quella nazionale, per i cittadini del Friuli Venezia Giulia si invertirà infatti anche una storica tendenza. Di fatto, sarà più conveniente fare benzina entro i confini regionali che non nella vicinissima Slovenia, dove il regime fiscale più leggero consentiva abitualmente prezzi più bassi.