Il ''pacco della salute'' che la Cina invia agli studenti in Italia

Una medicina tradizionale cinese per aiutare a mitigare gli effetti del nuovo coronavirus. Che si tratti dell'ennesima leggenda metropolitana oppure, questa volta, l'ipotesi è sorretta da un fondo di verità? È ancora presto per avere certezze ma intanto l'ambasciata cinese in Italia ha inviato un ''pacco di salute'' a molti studenti cinesi rimasti nel nostro Paese. Al suo interno, tra mascherine e gel disinfettanti, è presente anche questo particolare farmaco.

Partiamo dall'inizio. In questi giorni complicati sulla rete circola di tutto. Soltanto poche settimane fa si era sparsa la voce che in Giappone esistesse un farmaco miracoloso capace di far guarire i malati dal Covid-19: l'Avigan. Il medicinale, in realtà, è stato approvato in Giappone nel 2014 ma non è stato scelto specificatamente per trattare il nuovo coronavirus, né, al momento, può essere venduto al pubblico. Non è inoltre distribuito nelle farmacie ed è controllato dal governo, che deve autorizzarne l'uso. Tokyo ha deciso di provarlo, ma in modo limitato e sotto controllo.

Il ''pacco della salute'' donato dall'ambasciata cinese in Italia

Bene, di presunti farmaci miracolosi in grado di debellare il Covid-19 è pieno il web. Ma questa volta vale la pena approfondire la questione. Altro giro, altra corsa. Siamo sempre sui social, per la precisione sulla piattaforma TikTok. In un filmato, una ragazza cinese mostra un ''pacco della salute'' ricevuto dall'ambasciata cinese in Italia.

In giro per il mondo, dalla Gran Bretagna alla Germania, le ambasciate cinesi si sono date da fare per distribuire alcuni kit salva vita e materiale per la prevenzione agli studenti cinesi residenti all'estero. Tornando alla nostra clip, la ragazza svela il contenuto del pacco: mascherine Ffp2, mascherine chirurgiche, fazzoletti disinfettante e una non meglio specificata '' medicina tradizionale cinese '' utilizzata in '' Cina per curare il Covid-19 ''.

La medicina tradizionale cinese

Di che cosa si tratta? Sulla confezione c'è scritto Lían Hua qing wen Jiao nang, ed è un antiinfiammatorio formato da varie erbe, tra cui lian qiao, jin yin hua, zhi ma huang e altre ancora. Solitamente viene utilizzato per combattere raffreddore ed influenza, ma il medicinale è stato usato anche per trattare casi lievi di Covid-19.

Un altro medicinale appartenente alla farmacia tradizionale cinese, sottolinea Luciosotte, è il Qing Fei Pai Du Tang. Come sottolinea il portale, questo è un farmaco che in Cina è stato distribuito ai pazienti con interessamento polmonare in corso da infezione di coronavirus, soprattutto quando non era possibile fare una diagnosi più specifica a causa della confusione creatosi negli ospedali.

Il Qing Fei Pai Du Tang non sarebbe altro che un assemblaggio di più formule, la cui origine risalirebbe addirittura ad un antico trattato risalente al II secolo d.c. Le formule originali mescolate sarebbero quattro: Decotto Minore di Bupleurum, Polvere dei Cinque Ingredienti e Poria, Decotto di Belmacanda ed Efedra e Decotto di Ephedra, Ameniaca, Gypsum e Glycyrrhiza.

Secondo quanto riferito dall'Ansa, che richiama l'agenzia Xinhua, in Cina l'osservazione clinica ha mostrato che la medicina tradizionale cinese si è dimostrata efficace nel trattamento di oltre il 90% di tutti i casi confermati di Covid-19. I dati, tra l'altro, sono stati diffusi da Yu Yanhong, responsabile del Partito dell'Amministrazione Nazionale della Medicina Tradizionale Cinese.

Il signor Yu ha dichiarato che la prescrizione di medicina tradizionale cinese avrebbe alleviato i sintomi della malattia, rallentato la sua progressione, migliorato il tasso di guarigione, abbattuto la mortalità e favorito la guarigione dei pazienti. In attesa di un vaccino anti Covid-19 adesso si fa strada pure la pista che porta alla medicina tradizionale cinese, anche se i dubbi continuano a essere tanti.