"Fa pubblicità all'utero in affitto": la Meloni fa scoppiare il caso in Rai

Ha suscitato polemiche la prima puntata del programma tv Amore in quarantena, andata in onda sabato scorso alle 18:00 su Rai1 e accusata di avere fatto " pubblicità alla pratica dell'utero in affitto ", ossia a una forma di procreazione assistita attualmente fuorilegge in Italia. La trasmissione incriminata, curata dalla società di produzione Stand By Me e condotta da Gabriele Corsi, era nata per raccontare come sono cambiate le storie d’amore degli italiani nei mesi di emergenza sanitaria, tra regole, divieti, regioni colorate e coprifuoco. Nella prima puntata dello show, però, ha trovato appunto spazio anche una testimonianza collegata, a detta di chi contesta il programma tv, alla pratica della gravidanza per altri.

In particolare, nella puntata citata, è stato dato spazio alla testimonianza di una coppia di omosessuali, che hanno assicurato che ricorderanno per sempre l’anno appena trascorso non solo per la pandemia di Covid, ma anche per avere provato la felicità più grande: quella di " diventare genitori ". Le parole della coppia sono state quindi interpretate da diversi telespettatori come un palese riferimento al fatto che i due uomini sarebbero riusciti ad avere bambini grazie al ricorso alla surrogazione di maternità; anche alcuni esponenti politici hanno collegato il racconto mandato in onda alla pratica illegale citata ed è di conseguenza divampata la polemica parlamentare.

Torna stasera alle 18 su @RaiUno #AmoreInQuarantena2 con @corsi_gabriele. Protagonisti di questa puntata Renato e Margareth, insieme da più di 50 anni, e Luca e Emanuele che durante la pandemia hanno provato la gioia di diventare genitori. Ospite d'eccezione @Max_Giusti pic.twitter.com/JnIDYFetvZ — Stand By Me (@StandByMeTV) July 24, 2021