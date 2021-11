Meloni star dei giovani, Obama schiaffeggiato e Ghali: quindi, oggi...

- analisi delle intenzioni di voto 1). Passiamo dal Pd al Pdp: Letta sfonda in città (ecco perché ha “vinto” alle ultime amministrative) e tra i chi ha lasciato il lavoro. In pratica il Partito dei Pensionati, cosa che spiega un po’ anche perché vi sia rinnovato feeling con i sindacati…

- analisi delle intenzioni di voto 2). Sorpresa delle sorprese. Provate a indovinare quale è il partito più votato dalle donne? Il Pd di Laura Boldrini? Il M5s della femminista Dadone dalle scarpe rosse? No, la Lega guidata da quel buzzurro di Matteo Salvini, il partito dei misogini, maschilisti, cattivoni, puzzoni. Dimostrazione che i giornali, soprattutto quelli di sinistra, normalmente non ci capiscono una mazza degli italiani

- analisi delle intenzioni di voto 3). I giovani votano Meloni. Ci credete? Beh: tra i 18-34 enni il partito che più di tutti raccoglie il consenso dei ragazzi è proprio Fratelli d’Italia, al pari del M5s. L’età matura invece è a trazione leghista. Mi pare un dato interessante: si vede che, nonostante la scuola, i giovani non crescono sempre a sinistra

- volete sapere perché bisogna infuriarsi fino a crepare? Perché per settimane abbiamo parlato dell’assalto alla Cgil di Forza Nuova: titoloni, trasmissioni tv, Draghi con Landini, manifestazioni “contro tutti i fascismi”. Poi ieri sera a Carrara tre militanti di Forza Italia, appena usciti da una riunione politica, dicono di essere stati aggrediti accerchiati e aggrediti con sassi e bottiglie da un gruppo di anarchici e nessuno ne parla. Vero? Falso? Vedremo. Però quando alcuni ragazzi Lgbt hanno denunciato una presunta aggressione omofoba, che poi potrebbe essere stata tutt'altro, hanno subito dato credito al loro racconto. Per i tre forzisti invece nulla. Ci rendiamo conto?

- Per Gabanelli la colpa della crisi di Monte dei Paschi va trovata in centomila motivi, ma si dimentica di spiegare bene chi, e quale partito, hanno fatto il buono e il cattivo tempo della banca. Portandola quasi al fallimento

- Vanessa Nakate, la Greta d’Africa, se la piglia con Obama che avrebbe “tradito le promesse sul clima”. Finalmente una cosa buona e giusta detta dalle prezzemoline ambientaliste: i veri bla bla bla spesso arrivano da quel circolo che col green poi ci si pulisce la coscienza (e ci becca voti). Sono però curioso di sapere, domani, come i giornali leggeranno la notizia: si schierano col loro idolo Barack o con la loro piccola star Nakate?

- Ghali e Salvini si scornano durante Inter-Milan. O meglio il primo insulta il secondo. Il tutto, va detto, è passato abbastanza in sordina. Provate a immaginare cosa sarebbe successo se Povia avesse attaccato allo stesso modo Letta: l'avrebbero spennato come un piccione

- interessante intervista rilasciata da Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma. Tanti i temi trattati: no al vaccino ai bimbi a tutti i costi, troppa attenzione verso i no vax (meglio procedere con la terza dose), l'errore di raccontare il siero come "una pozione magica" che ti rende "superman". Da leggere