La mappa "rovente" del meteo: dove ci saranno 46 gradi

L'ondata di caldo africano non accenna a diminuire. Le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni confermano la persistenza dell'anticiclone africano sulla nostra penisola, che porterà con sé temperature bollenti.

Da giorni l'Italia è attraversata da una situazione meteorologica sostanzialmente stabile con bel tempo ovunque e temperature estive sopra la media stagionale. Secondo le proiezioni realizzate da Meteo.it, però, a partire dalle prossime ore le temperature subiranno un notevole rialzo, toccando punte record nelle regioni del sud Italia. Non andrà meglio nelle regioni del Nord dove è attesa, tra lunedì 28 e martedì 29 giugno, una generale impennata delle temperature. I valori previsti saliranno fino a 36 gradi in Emilia e 37 in Toscana, con Firenze e Roma tra le città più afose, dove si potrebbero raggiungere picchi di 35 gradi e oltre.

Per quanto riguarda il Sud, invece, il picco del caldo africano è previsto intorno a mercoledì 30 giugno e si protrarrà per diversi giorni. Secondo gli esperti meteo le aree più roventi saranno quelle della Sicilia, dove la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare addirittura i 45-46 gradi. Tra le città più roventi si segnala Siracusa. Situazione analoga, con temperature superiori ai 40 gradi, anche in Calabria e Puglia, mentre sul resto del Sud i valori massimi dovrebbero oscillare tra 35-36 gradi.

Temporali estivi in arrivo sulle vette del nord Italia

Il mese di giugno si chiuderà con temperature record e sole su quasi tutta la penisola. Le previsioni meteo della prima parte della settimana, fino a mercoledì 30 giugno, prevedono infatti bel tempo su tutto il territorio salvo improvvisi e sporadici acquazzoni lungo i rilievi. Mercoledì la perturbazione in lento transito sull'Europa centrale porterà, infatti, condizioni di tempo instabile sulle Alpi centro orientali, dove saranno possibili fin dal mattino rovesci e temporali a carattere sparso. Avranno un po' di tregua dalla calura stagionale solo alcune aree del Nord come la Valle d'Aosta, l'alto Piemonte e varesotto dalla tarda serata di lunedì 28, mentre sul Trentino Alto Adige, sull'alto Veneto e sulle Alpi friulane i temporali arriveranno dal 29 giugno.

A partire da giovedì, con l'arrivo del mese di luglio, invece la situazione potrebbe cambiare. I temporali in arrivo dal centro Europa potrebbero interessare più regioni italiane e rendere le temperature più miti. Ma soprattutto potrebbero arrivare giorni di instabilità meteorologica in vista di una nuova ondata di caldo prevista per il 10 luglio.