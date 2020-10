C'è l'affondo ciclonico Arriva "botta" maltempo

Una nuova perturbazione potrebbe abbattersi sull'Italia nel prossimo fine settimana. Dopo qualche giorno di relativa quiete, con tempo stabile pressoché su l'intera penisola, nel weekend è atteso l'arrivo di un ennesimo affondo ciclonico dal Nord Atlantico con venti di burrasca e temperature in calo.

Tempo stabile fino a venerdì

Sembrerebbe in dissolvenza la perturbazione che ha funestato il quadrante Nord-Ovest dell'Italia nello scorso fine settimana. A partire dalla giornata di mercoledì 7 ottobre, infatti, è previsto un generale miglioramento delle condizioni climatiche con ampie schiarite nei cieli dell'area settentrionale e temperature in lieve rialzo termico. La perturbazione che si è abbattuta nei giorni scorsi su Liguria, Piemonte e Lombardia si starebbe spostando verso le regioni centrali dove, nelle prossime ore, non mancheranno piogge e rovesci. Le precipitazioni interesseranno perlopiù Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Campania ma saranno di breve durata. Fenomeni più insistenti, invece, sono attesi sul versante tirrenico dal Nord-Est della Sicilia fino alla Calabria passando per la Lucania e il Salento. Tuttavia, dalla giornata di giovedì, è previsto tempo bello e soleggiato un po'ovunque grazie all'insediamento di un campo di alta pressione sull'Europa centro-meridionale. Ma nel fine settimana è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Atlantico che, a causa di un rinforzo dei venti e del moto ondoso, potrebbe innescare dei violenti nubifragi.

Rischio nubifragi nel weekend