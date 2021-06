"Mezzo milione di infetti in giro". Pregliasco minaccia la quarta ondata

Le vaccinazioni anti Covid procedono a gonfie vele. I contagi e i decessi, così come i ricoveri ospedalieri, stanno diminuendo dopo un autunno a dir poco complicato. La terza ondata è ormai evaporata come neve al sole, e l'Italia, preparandosi a un'estate di graduale normalità, inizia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel.

Anche se al momento la situazione epidemiologica in tutto il Paese sembra esser tornata sotto controllo - e sotto il livello di guardia - c'è chi non ha alcuna intenzione di rilassarsi. Esperti e virologi continuano a sottolineare come il pericolo rappresentato dal Covid sia ancora dietro l'angolo, pronto a inghiottire nuovamente l'intero Stivale. Non solo: se oggi gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo il merito è tutto dei sacrifici (termine abusato allo sfinimento) effettuati negli ultimi mesi, tra chiusure e zone rosse.

L'ombra degli infetti

Adesso che l'Italia sta finalmente rialzando la testa, che molte attività commerciali hanno ripreso a lavorare, che le persone sono tornate a programmare le loro vite, filtra un nuovo messaggio: le riaperture potrebbero riaccendere il virus. Il motivo è semplice, e lo ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco in una dettagliata intervista rilasciata al quotidiano La Stampa: " In giro ci sono almeno 240 mila positivi accertati, che potrebbero essere anche il doppio ".

Considerando che, secondo i dati ufficiali aggiornati al 2 giugno, sono stati fin qui somministrati quasi 35.5 milioni di vaccini – con il 22.66% della popolazione interamente coperta dal ciclo vaccinale -, il rischio è che gli infetti ancora "a piede libero" possano rappresentare una minaccia per i tanti ancora non immunizzati. " Mezzo milione di infetti continuano a rappresentare un pericolo per chi non è ancora vaccinato e, in ogni caso, mantengono alta la catena dei contagi ", ha commentato Pregliasco, citando anche l'esempio dell'Inghilterra e del possibile ruolo svolto dalle varianti Covid.

Il rischio della quarta ondata

Il virologo non è preoccupato per ciò che accadrà nei prossimi mesi ma, al tempo stesso, non se la sente di affermare che è tutto finito. Certo, grazie alle vaccinazioni ci saranno meno ricoveri e morti, ma guai ad abbassare la guardia. Perché all'orizzonte potrebbe presto materializzarsi una fantomatica quarta ondata. " La vita all' aperto ci protegge dal virus più del previsto, ma pian piano il contagio si diffonde. Sarebbe importante in questa fase rilanciare il tracciamento per contrastare e monitorare meglio la diffusione del virus ", ha aggiunto Pregliasco.