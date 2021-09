"Mi ha preso e poi..": la violenza choc dell'algerino sulla 20enne

L'ha bloccata e palpeggiata in strada, in una zona centralissima di Milano, salvo poi darsi alla fuga. È la sintesi drammatica di una serata da incubo per una 20enne italiana, vittima di tentato stupro da parte di un algerino. L'agressore è stato intercettato da una volante della polizia in luogo non distante da dove si è consumata la violenza. Soltanto un mese fa, una giovane donna è stata molestata da uno straniero all'esterno di un locale nel quartiere Niguarda; un'altra era stata assaltata da un clandestino in prossimità dell'ospedale San Raffaele a fine di agosto.

La violenza choc

Stando a quanto si apprende da MilanoToday, il tentato stupro si sarebbe consumato nella serata di martedì 28 agosto, intorno alle 20. A farne le spese è stata una ragazza italiana, 20 anni appena, al termine del turno di lavoro. La giovane aveva appena effettuato la consegna per un ristorante in una zona centralissima di Milano quando, all'angolo tra via Vitruvio e via Benedetto Marcello, vicino alla stazione ferroviaria, è stata avvicinata da uno straniero. Dopo averla immobilizzata con la forza, lo sconosciuto ha tentato di stuprarla infilandole le mani sotto la maglietta nel tentativo di palpeggiarle i seni. Per fortuna, la 20enne è riuscita a dileguarsi mettendo in fuga l'aggressore. Sotto choc per quanto accaduto, la ragazza ha fermato un volante della polizia a cui ha fornito l'identikit dettagliato del molestatore.

Lo sconosciuto, un algerino di 39 anni con precedenti penali, irregolare e senza fissa dimora sul territorio italiano, è stato intercettato in una piazza poco distante da dove si è consumata la violenza. Ora dovrà rispondere del reato di violenza sessuale.

