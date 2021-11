"Mi ha spinto fortissimo". Così l'abusivo ha spinto e ferito la giornalista

Mario Giordano e la redazione di Fuori dal coro sono i precursori delle denunce per il fenomeno dell'occupazione abusiva delle case nel nostro Paese. Da oltre un anno il programma di Rete4 condotto dall'ex direttore di Studio Aperto mostra le storture di un sistema che non tutela i proprietari di casa e i legittimi possessori. Il caso di Ennio Di Lalla finito su tutti i quotidiani e telegiornali italiani è solo la punta di un iceberg molto più grande e complesso, come testimonia il servizio di Costanza Tosi che andrà in onda questa sera. La giornalista di Fuori dal coro e la troupe sono state aggredite da una abusiva a Olbia mentre documentavano una situazione simile a quella dell'anziano signore di Roma.

Costanza Tosi è arrivata in Sardegna per raccontare la storia di Vito e la moglie, due sessantenni disoccupati che hanno affittato il piano terra della loro casa bifamiliare. Tuttavia, nel 2019 gli inquilini hanno smesso di pagare l'affitto concordato e hanno occupato anche il piano superiore. Nei primi mesi del 2020 è arrivato lo sfratto esecutivo per gli inquilini morosi e a ottobre 2021, quindi più di un anno e mezzo dopo, l’ufficiale giudiziario ha proceduto con lo sfratto ma solo dal piano superiore. Vito e sua moglie, quindi, si ritrovano costretti a dover vivere al piano di sopra per paura che gli inquilini morosi occupino nuovamente, avendoli ancora al piano di sotto della stessa abitazione, di fatto occupato perché non pagano più l'affitto.

La cronista, dopo aver bussato alla porta della casa occupata, è stata aggredita dall’inquilina morosa, che all'improvviso l'ha spinta a terra. Si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 per prestare soccorso alla giornalista, alla quale i medici hanno assegnato 15 giorni di prognosi a causa del trauma subito. " Dopo avermi dato una spinta hanno iniziato a picchiare tutti, anche i proprietari di casa e la sicurezza. Appena ho bussato, come si vede anche dalla clip, mi ha spinto fortissimo. Ho sbattuto a terra, poi a caldo ho continuato a incazzarmi ma dopo ho avuto un dolore incredibile alla schiena ", ci ha raccontato Costanza Tosi. Nonostante l'aggressione subita, i danni sono stati fortunatamente limitati: " Lividi e robe così, niente di rotto ma mi sono impaurita, anche se poi lì con l'adrenalina ero sempre pronta a rispondere ". A tutto questo si aggiungono le minacce e le offese rivolte alla giornalista e alla sua troupe da parte degli abusivi.