"Mia figlia Miriam all'obitorio, l'investitore è già libero"

" Al ragazzo che ha ucciso Miriam è già stata ridata la libertà, può fare una vita normale. Io sono stato all'obitorio oggi a vedere mia figlia, lui se la spassa. Non ce l'ho con nessuno ma mi chiedo se quel giudice abbia una figlia ". È il duro sfogo di Giovanni Ciobanu, il papà di Miriam, la ragazza investita e uccisa a Treviso da un'auto alla cui guida c'era un 23enne, Alessandro Giovanardi, risultato poi positivo ai test di droga e alcol. Ieri, il Gip del capoluogo veneto ha confermato l'arresto del ragazzo disponendone l'obbligo di dimora e il divieto di uscire da casa dopo le 20.

L'incidente mortale

La tragedia si è consumata all'alba di martedì mattina (1 novembre) a Paderno del Grappa, frazione del comune di Pieve del Grappa, tra i territori di Paderno e Crespano, nel Trevigiano. La giovane studentessa, 22 anni, residente a Fonte ma originaria di Udine, è stata travolta e uccisa da un'Audi A3 lungo via Vittorio Veneto attorno alle ore 4.30 del mattino. Alla guida della vettura c'era Alessandro Giovanardi, 23 anni, arrestato in flagranza per il reato di omicidio stradale aggravato. Il ragazzo, risultato positivo all'alcol test e agli stupefacenti, era stato condotto presso il carcere di Treviso subito dopo i tempestivi accertamenti. Miriam, invece, non ce l'ha fatta. Quando i sanitari del Suem sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che costarne il decesso.

Lo sfogo del papà di Miriam