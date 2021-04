Rai, Casalino onnipresente: quanto tempo sta in tv

Come accade periodicamente, il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, ha reso noti i dati del monitoraggo AgCom sulla presenza in tv dei politici. Nell'ultimo rilevamento c'è un dato su tutti che sorprende e che per segretario è meritevole di essere sottolineato come esempio di cattiva condotta da parte della tv di Stato e, in particolare, della sua rete ammiraglia.

" Da quando si è insediato il governo Draghi (13 febbraio), l’esponente politico più presente su Rai1, subito dopo lo stesso premier, è stato Rocco Casalino: 1h35minuti di tempo di parola ", spiega Anzaldi, che ha fatto il punto dei primi due mesi del nuovo governo analizzando il minutaggio televisivo dei protagonisti della politica. Un bottino di tutto rispetto per Rocco Casalino, che al momento non ricopre nessun ruolo politico o rappresentativo di rilievo. A guidare la classifica c'è, comprensibilmente e legittimamente, il presidente del Consiglio Mario Draghi con 1 ora e 45 minuti, solo 10 minuti in più rispetto a Casalino. Il premier, sul totale delle ore dedicate alla politica, ha avuto a disposizione il 7,74% mentre Rocco Casalino il 7,02%.

Uno squilibrio enorme se si guardano agli altri nomi presenti nella classifica AgCom dove, al terzo posto, si è piazzato Pierpaolo Sileri, che nel governo Draghi è sottosegretario alla Salute. A lui, che pure avrebbe un ruolo più rilevante rispetto a Rocco Casalino, sono stati dedicati 58 minuti, appena il 4,25% del tempo politico di Rai1. Il caso del minutaggio concesso a Rocco Casalino ha fatto infuriare Michele Anzaldi, che ha sottolineato come sia " più del doppio e del triplo dei leader di partito, addirittura 7 volte il tempo dato al presidente della Repubblica Mattarella ". Il primo leader politico in classifica è Matteo Salvini con 42 minuti di parlato, subito dopo Giorgia Meloni con 41 minuti.