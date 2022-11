Chi c’è dietro la nave carica di migranti che ha forzato le acque territoriali

Continua il braccio di ferro tra Italia e Ong. Il ministro Matteo Piantedosi ha autorizzato l'ingresso in acque territoriali italiane di alcune delle navi che da giorni stazionano al largo della costa siciliana. In queste ore è arrivato il decreto per la Humanity 1, come nelle ore scorse era stato autorizzato l'ingresso della Geo Barents, entrambe per verifiche e per trovare protezione sotto costa. Ma nessuna delle due ha l'autorizzazione ad avvicinarsi ai porti o alle banchine. Diverso è il caso della nave Rise Above, entrata autonomamente in acque territoriali italiane segnalando una rivolta a bordo.

Lo sfondamento dei confini italiani

" In queste ore ci è stata segnalata un'altra nave entrata in acque territoriali italiane, per la quale non abbiamo ancora adottato un provvedimento. Si tratta di una nave più piccola, con 94 persone, ci è stato segnalato che c'era un tentativo di rivolta a bordo, con condizione di precarietà di navigazione, verso Siracusa ", ha dichiarato Matteo Piantedosi durante la conferenza stampa di ieri. La nave a cui fa riferimento il ministro è la nave Rise Above, imbarcazione della ong Mission Lifeline che batte bandiera tedesca.

Screenshot da Vesselfinder

Chi è Mission Lifeline

Mission Lifeline è una ong tedesca fondata Axel Steier nel 2016 con sede a Dresda. Ha operato la scorsa estate in zona internazionale e Sar maltese con la Rise Above e negli ultimi giorni ha operato a sud della Sicilia, portando a bordo 94 persone. Da ieri, la nave ha invaso le acque territoriali italiane fin dal mattino di ieri all'altezza di Pozzallo. Ha attraversato i confini italiani e poi ha costeggiato il limite territoriale italiano estero fino a Siracusa, dove ha deciso di entrare all'interno delle acque italiane, forzando il confine senza l'autorizzazione delle autorità. Ha fatto rotta verso il porto di Siracusa, che non gli è stato aperto, per effettuare un trasbordo di migranti: le autorità italiane hanno preso in carico una coppia che necessitava di soccorso. In tarda serata, pur restando all'interno delle acque territoriali italiane, si è diretta verso nord, incrociando anche la Geo Barents, che è stata autorizzata alla rada per avverse condizioni meteo. Rise Above ha superato Catania e in questi minuti si trova a ridotto dello Stretto di Messina, con la prua rivolta verso la Sicilia in direzione orientativa di Taormina.