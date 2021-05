"Vogliamo approdare": la nave Ong che vuole il nostro porto

A bordo ci sono 50 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale la sera del 27 maggio. Si trova al largo delle coste siciliane di Pozzallo, in provincia di Ragusa, la nave Aita Mari della Ong spagnola Salvamento maritimo humanitario, il cui team chiede un porto sicuro dove poter sbarcare. “Le persone a bordo vedono la terra – è il messaggio dell’equipaggio – ma non approdiamo e non capiscono perché” . La Aita Mari, dopo avere messo in salvo 50 persone da una imbarcazione “alla deriva nel Mediterraneo centrale” , dalla tarda mattinata di due giorni fa naviga in attesa della assegnazione di un porto di sbarco.

A bordo ci sono anche quattro minori. L'imbarcazione si trova al limite delle acque territoriali italiane tra le province di Ragusa e Siracusa. La Geo Barents, invece, nave di Medici senza frontiere partita da Alisund in Norvegia, il 12 maggio e dopo avere attraversato lo stretto di Gibilterra il 24 maggio, sta raggiungendo la zona operativa nel Mediterraneo centrale. Al momento si trova a sud di Pantelleria. La nave, che è lunga 77 metri, batte bandiera norvegese.

Già l’anno scorso la nave Aita Mari si trovava in prossimità delle coste trapanesi, all’interno dei confini delle acque territoriali italiane. Allora, a bordo dell’imbarcazione si trovavano 36 migranti, recuperati all’interno del mezzo nel corso di una missione effettuata non lontano dalla Libia, persone poi trasbordate all’interno della nave Rubattino. Quest’ultima è l’unità navale della società Tirrenia. Una soluzione, quella di trasferire i migranti all’interno della Rubattino, che fu adottata dal governo dopo che sia la giunta regionale siciliana sia diversi, tra amministratori e imprenditori del territorio, sull’isola avevano manifestato la propria contrarietà allo sbarco di migranti nei porti della Sicilia.