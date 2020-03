Migranti, Ong annunciano stop alle missioni: "Ce lo impone la pandemia"

"Eravamo pronti a ripartire, con la tenacia e la determinazione di sempre: pronte le navi, pronti gli equipaggi, ma lo svilupparsi della pandemia nella quale ci troviamo immersi, e le sacrosante misure adottate per tentare il contenimento del contagio, e per tentare di salvare le persone più fragili ed esposte, ci impone oggi congelare l’attività operativa in mare" . Con una lettera ai sostenitori la Ong Mediterranea annuncia lo stop temporaneo delle attività di soccorso ai migranti nel Mare Nostrum.

La nave Mare Jonio e il veliero Alex, che erano stati da poco dissequestrati e riconsegnati all’organizzazione non governativa, rimarranno ancorati nel porto di Licata, in Sicilia. Le missioni, dunque, sono "congelate", fino a quando “l’emergenza Covid-19 renderà possibile tornare ad essere operativi" . "Gli effetti di questa scelta obbligata ci fanno soffrire, perché in mare c’è chi rischia la morte ogni giorno – continua il comunicato - dopo tre settimane di maltempo, le partenze sono inevitabilmente ricominciate" .

Mediterranea ha poi annunciato che i medici e paramedici che fanno parte dell’organizzazione in queste ore si sono messi a disposizione degli ospedali italiani e della Protezione civile per far fronte all’emergenza coronavirus. "La drammaticità della pandemia che stiamo affrontando – aggiungono però dalla Ong - non può portare al silenzio rispetto agli altri orrori che continuano a straziare il mondo" . Tra questi ci sono la situazione nella provincia di Idlib, in Siria, e i respingimenti dei migranti al confine tra Grecia e Turchia.

Ferma in porto anche la Ocean Viking, ancorata a Pozzallo, dove i migranti salvati nelle scorse settimane hanno dovuto osservare un periodo di quarantena di 14 giorni. Anche Sea Watch resta ormeggiata a Messina. "Non c'è virus che possa fermare la disperazione di chi fugge dalla guerra e dalla violenza" , scriveva qualche giorno fa su Twitter la Ong spagnola Open Arms. "Non ci sono navi umanitarie in mare, questi uomini, donne e bambini devono essere soccorsi" , è l’appello che arriva dall’equipaggio del rimorchiatore bloccato da qualche settimana per lavori di manutenzione.