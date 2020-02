Milano, stop a coprifuoco per i pub ma le discoteche restano chiuse

Ritorna il rituale dell'happy hour e della movida serale a Milano. A partire da oggi, giovedì 27 febbraio, non ci saranno più limitazioni per l'apertura di bar e locali pubblici che, a fronte delle nuove disposizioni, non dovranno più chiudere bottega al tramonto.

È durato due giorni il" coprifuoco dell'aperitivo" imposto dalla Regione Lombardia per contenere il rischio di un eventuale contagio epidemiologico tra i cittadini del capoluogo luogo meneghino. A darne comunicazione è stato proprio il governo regionale con una nuova ordinanza dirmata nella giornata di mercoledì 26. Nella specifica si legge che " i bar e o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsti per l'esercizio ". In sintesi, via libera al servizio ai tavoli - anche dopo le ore 18 - a patto che si evitino assembramenti di persone davanti ai banconi: okay agli spritz ma niente calca.

La notizia ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai gestori dei locali serali che, a seguito delle misure stringenti in seno al decreto per l'emergenza sanitaria, avevano protestato a gran voce temendo una "mazzata" nei profitti. Circa 200 esercenti si erano mobilitati con un appello in cui si chiedeva al sindaco di farsi portavoce del disagio del settore. " Chiediamo - recitava la petizione – di far presente al governo di attivare immediatamente ammortizzatori sociali e provvedimenti per azzerare gli adempimenti fiscali nell'immediato onde evitare un disastro in termini di fallimenti, posti di lavoro e riduzione del Pil cittadino oltre che regionale ". E la richiesta è stata accolta.

Dunque, ritorna in gran spolvero la movida milanese dopo due giorni di interdizione forzata. " Meno male – commenta Dario Comini, proprietario del Nottingham Forest al Corriere della Sera – Di gente in giro se ne vede poca, speriamo di lavorare almeno con i turisti ". Ma la riapertura dei bar non basta a risollevare l'intero settore dalla legnata di questi giorni, il coprifuoco per discoteche e sale da ballo resta invariato. " I divieti valgono solo per le discoteche - monta la polemica Roberto Cominardi, titolare dell'Old Fashion – L'agnello sacrificale in Italia è sempre il locale notturno, c'è un pregiudizio di base ". Per questo motivo, il direttivo dell'associazione di categoria sta valutando la possibilità di presentare ricorso al Tar: " La potestà di decidere le zone delle ordinanze e dei divieti era dei prefetti, non delle autorità. Stiamo valutando di fare ricorso al Tar contro le chiusure" .