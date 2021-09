Draghi e Mattarella nel mirino dei No Vax: scatta il blitz

Nuove perquisizioni nelle case dei No Vax dopo le minacce diffuse sul web. Questa volta, a finire nel mirino delle chat dei contrari a vaccini e Green Pass è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Questa mattina, gli agenti della Digos della questura di Roma e della Polizia postale hanno perquisito le case di quattro persone residenti in città diverse. La misura è stata decisa dalla procura della Capitale nell'ambito di un'inchiesta sulla campagna d'odio, anche via web, che ha coinvolto anche Draghi. Le minacce, sono legate alle misure adottate dal governo per il contenimento della pandemia. Gli insulti erano rivolti anche a Sergio Mattarella e al ministro della Salute Roberto Speranza. I No Vax hanno anche creato dei falsi profili social del presidente del Consiglio, oltre a pagine che accostavano il suo nome a espressioni offensive o minatorie.