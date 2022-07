Minaccia i passanti in mutande armato di ascia e coltello: fermato

È sceso in strada all'improvviso visibilmente alterato, indossando solo un paio di mutande e brandendo un'ascia in una mano e un coltello nell'altra. E in queste condizioni ha minacciato la prima persona trovata casualmente lungo il suo cammino, scatenando il panico fra i presenti sino all'arrivo delle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda che si è svolta nel pomeriggio di ieri a Pontedera (un Comune della provincia di Pisa, in Toscana) è un cinquantanovenne, che dopo esser stato fermato dai carabinieri è stato portato in ospedale.

Per ragioni ancora da chiarire, l'uomo è uscito seminudo dalla propria abitazione di viale Italia e ha aggredito un passante che si trovava per puro caso a transitare da lì. Quest'ultimo è fortunatamente riuscito a schivare le coltellate, riuscendo prima a scappare e poi a convincere con calma e pazienza l’aggressore a lasciare a terra gli strumenti che stava usando per colpire. La scena non è ovviamente passata inosservata agli occhi di residenti e avventori, che si sono dati alla fuga spaventati: si è reso necessario l'intervento di otto militari dell'Arma e due agenti della polizia locale per normalizzare la situazione, accerchiando la zona e bloccando l'aggressore. Quest'ultimo, dopo aver abbandonato le armi, si era rifugiato in un negozio di tabacchi alle porte del centro, dove è stato trovato dalle pattuglie intervenute.

Un'azione fulminea, durata pochi minuti, ma che si è svolta in un orario in cui le vie cittadine risultano particolarmente affollate. Le forze dell'ordine lo hanno prima messo in condizione di non nuocere e poi hanno appurato l'assenza di feriti. Restano ancora avvolti nel mistero i motivi che avrebbero portato il cinquantanovenne a compiere il gesto folle. Stando agli inquirenti però, pare che anche in passato la stessa persona avesse già manifestato problemi psichici (anche se non con questa gravità e con il serio rischio di ferire qualcuno degli avventori) ed era stato più volte sorpreso in stato di alterazione.

Sul posto è poi giunta anche un'ambulanza, con i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare l'uomo nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Cisanello (a Pisa) dove è stato successivamente sottoposto alle cure del caso. Sia l'ascia che il coltello sono stati sequestrati dai carabinieri, i quali hanno informato il magistrato di turno di quanto accaduto. E quest'ultimo deciderà nei prossimi giorni gli eventuali provvedimenti prendere nei confronti dell'uomo.