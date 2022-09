Minaccia gli infermieri e devasta il pronto soccorso: la furia dello straniero

Ha dato in escandescenze per cause ancora da chiarire, iniziando a spaccare i finestrini delle auto in sosta. Poi si è diretto verso il vicino ospedale, frantumando a mattonate le vetrate all'ingresso e minacciando anche il personale sanitario presente, prima di essere fermato dall'intervento dei carabinieri. Momenti di paura nella struttura sanitaria di Fidenza (in provincia di Parma) a causa delle azioni di un uomo di cinquant'anni originario della Moldavia. Stando a quanto riportato dai media locali, gli inquirenti stanno ancora ricostruendo la dinamica esatta dei fatti, conclusisi poco più di ventiquattr'ore fa.

In base però alle prime ricostruzioni dell'accaduto, lo straniero si aggirava visibilmente alterato in un posteggio della cittadina parmigiana ed avrebbe iniziato a sfogare la propria rabbia sui veicoli lì parcheggiati, mandandone in frantumi i finestrini e il parabrezza. Per qualche motivo ancora da appurare, il cinquantenne avrebbe poi camminato fino al pronto soccorso del nosocomio cittadino e dopo essersi procurato alcuni mattoni, li avrebbe scagliati con forza contro l'edificio danneggiando tanto i muri quanto il vetro della porta d'ingresso alla struttura. Non contento, avrebbe poi minacciato gli infermieri di turno in quel momento, davanti agli utenti attoniti per quanto stava avvenendo davanti ai loro occhi. E nemmeno l'arrivo sul posto dei carabinieri sarebbe bastato a ricondurlo alla calma: una volta trasportato in caserma, il moldavo si sarebbe infatti scagliato anche contro alcune pareti dell'immobile, opponendo inoltre resistenza ai militari. Un atteggiamento che ne avrebbe resa necessaria la sedazione: dopo esser stato sedato, l'aggressore sarebbe stato portato nuovamente in ospedale per un trattamento sanitario.