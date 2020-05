Mini-bond per aiutare ristoratori e albergatori: così il turismo si può salvare

Il turismo è e sarà uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza Coronavirus che si sta abbattendo sull'Italia. La situazione è davvero drammatica: servono agevolazioni sulle tasse, agevolazioni a fondo perduto, esenzione dai contributi, riduzione del costo del lavoro e risposte chiare da parte del governo. Appelli che per il momento sono stati del tutto inascoltati, con l'esecutivo giallorosso che non ha ancora fornito una posizione definitiva in merito. Eppure a rischio ci sono migliaia di posti di lavoro, tra operatori delle agenzie di viaggio e coloro che sono impegnati nel settore della ristorazione e in quello alberghiero. Ma l'ultima idea spuntata potrebbe rappresentare una vera opportunità: stiamo parlando dei mini-bond.

Partiamo da una triste realtà: Federalberghi ha rilevato a marzo un vero e proprio tracollo delle presenze negli esercizi ricettivi (-92,3% per gli stranieri e -85,9% per gli italiani). Nel mese di aprile il mercato si è completamente fermato (-99,1% per gli stranieri e -96,4% per gli italiani). Sono andati persi circa 106 mila posti di lavoro stagionali. E le cose potrebbero andare anche peggio: per l'estate 2020 sono quasi 500mila i posti di lavoro stagionali a rischio. E purtroppo, una volta terminata la cassa integrazione, ci saranno da attendere conseguenze pure sui contratti a tempo indeterminato. Appare evidente come l'impatto del Covid-19 sul sistema dell'ospitalità italiana sia stato devastante. Pertanto sarebbe fondamentale un secondo canale di liquidità per gestire non solo l'emergenza, ma anche la ripresa delle attività.

Spuntano i mini-bond

In tal senso Federalberghi Abruzzo ha annunciato il lancio del programma Pluribond Re-starTurismo Abruzzo: si tratta di un'iniziativa per offrire alle aziende del comparto la liquidità necessaria per gestire in tempi brevi la crisi, avendo come sottostante le emissioni obbligazionarie delle strutture ricettive e della ristorazione in forma di società di capitali e appartenenti alla categoria delle Pmi presenti nella Regione. Una strada già sperimentata per il turismo veneto (con il progetto "Pluribond turismo Veneto-Spiagge") e per supportare le aziende coinvolte nei Giochi olimpici invernali del 2026 ("Winter Olympic Pluribond Milano-Cortina 2026").

" Per loro natura, i mini-bond sono obbligazioni, o titoli di debito a breve o medio-lungo termine, emessi da società italiane non quotate, tipicamente piccole e medie imprese ", spiega il presidente Federalberghi Abruzzo Giammarco Giovannelli. In tal modo le aziende turistiche e della ristorazione, specialmente in questo momento di difficoltà, potranno dotarsi " di un secondo pozzo al quale attingere acqua, ovvero un secondo canale di liquidità, parallelo e integrativo a quello bancario tradizionale ". L'operazione godrà della garanzia pubblica nell’ambito del framework Covid-19 e potrà essere quotata in borsa. Una soluzione che potrebbe riguardare anche l'intero Paese: sarebbe vitale che aziende con esigenze diverse tra loro " abbiano strumenti finanziari adeguati alle proprio necessità e, possibilmente, nel più breve tempo possibile ". Da qui è nata l'idea del progetto Pluribond Re-starTurismo Abruzzo: un bond disegnato su misura per le imprese del comparto.