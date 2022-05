Ucraina, l'Italia in campo: "Armi per neutralizzare postazioni russe"

Si è tenuta oggi l'audizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini alla commissione bicamerale della Difesa sulla guerra in Ucraina. Durante la seduta il ministro Guerini ha ribadito l'impegno del nostro Paese per sostenere Kiev nella sua resistenza che si oppone all'invasione russa cominciata lo scorso 24 febbraio.

In particolare la massima carica del dicastero della Difesa ha affermato che “sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all'evoluzione sul terreno, l'impegno italiano continuerà a supportare l'Ucraina nella sua difesa dall'aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile”. “E' possibile, ed in parte sta già avvenendo - ha sottolineato Guerini - che il conflitto si intensifichi ulteriormente nei prossimi giorni, stante il presumibile obiettivo di conseguire da parte russa risultati tangibili entro la data simbolica del 9 maggio”.

Da questo punto di vista è infatti probabile che in occasione delle celebrazioni per la vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale, il Cremlino annunci formalmente la dichiarazione di guerra all'Ucraina che permetterebbe sia la mobilitazione generale delle forze armate – che comunque richiederebbe tempo – sia di operare in un contesto giuridico che, in caso di vittoria finale, darebbe modo a Mosca di intimare una resa “senza condizioni”. In ogni caso il temuto annuncio di una “guerra totale” da parte russa non va inteso come una minaccia di estensione del conflitto o del ricorso all'armamento nucleare, sia esso tattico o strategico, ma va letta come una mossa propagandistica diretta verso il fronte interno per prepararlo a un conflitto di lunga durata.

Anche il ministro della Difesa ha infatti affermato che “la Russia, già oggi, deve prendere atto degli esiti della campagna militare” sottolineando le difficoltà della strategia bellica di Mosca che sta costando perdite su entrambi i lati del fronte, e “ripensare la sua postura rispetto alla comunità internazionale per favorire le attività negoziali. Sapendo che non c'è un vero negoziato che possa partire, senza un reale cessate il fuoco, senza che i russi smettano di bombardare”. I negoziati ufficiali, che in un primo tempo sembravano poter portare almeno a una tregua, sono cessati col procedere dell'offensiva russa, che verso la metà di aprile è passata in una nuova fase ridimensionando gli obiettivi e concentrandosi sull'occupazione dell'intero Donbass e, possibilmente, su un'operazione sul fronte meridionale diretta verso Odessa.

Esiste comunque un grosso margine di incertezza, almeno secondo palazzo Baracchini. L'offensiva russa in Ucraina infatti, afferma ancora il ministro, “non è chiaramente definibile sia nei risultati di breve termine di carattere operativo che negli obiettivi finali. Quest'ultimi, infatti, potrebbero essere rivisti sulla base delle capacità di resistenza dell'Ucraina ovvero ampliati qualora si assistesse ad un suo cedimento, con potenziale espansione dell'occupazione russa sino ad Odessa, per precludere all'Ucraina l'accesso al Mar Nero”.

L'Italia pertanto continuerà a fornire materiale bellico a Kiev come già effettuato in precedenza: il nostro Paese, infatti, ha fornito all'esercito ucraino mitragliatrici Mg 42/59, mortai da 120 millimetri (per il tiro curvo a medio raggio), Atgm (Anti Tank Ground Missile) tipo Milan e mitragliatrici pesanti Browning M2.

Non è chiaro cosa intenda il ministro con “dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda le città”, ma da questo punto di vista i mortai pesanti rappresentano già uno strumento capace di effettuare questo tipo di azione.