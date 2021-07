L'operazione e il mancato rientro a casa: cos'ha la principessa Charlène di Monaco

È da marzo che la principessa Charlène di Monaco, moglie del principe Alberto non fa ritorno al Principato, e in molti ormai si chiedono se questo significa la fine di un matrimonio che sin dall’inizio ha destato molti dubbi. Le cose però non sembrano stare così, e a rompere il silenzio per la prima volta è proprio proprio Charlène, che ha rilasciato una lunga intervista al magazine sudafricano News24, spiegando le ragioni di una così lunga lontananza dal consorte, ma soprattutto dai due figli Jacques e Gabriella, rimasti nel Principato.

Tutto sarebbe dovuto a un grave problema di salute: “ Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarmi. Il mio apparato uditivo al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi” . Sarebbe quindi proprio l’infezione all' orecchio che le impedirebbe di poter tornare a casa e che tempo fa, l'aveva mostrata in alcune foto con metà testa completamente rasata dando luogo a chiacchiere sul suo comportamento da sempre un po' sopra le righe. Charlène si trova attualmente in Sud Africa, sua patria natia, dove tre mesi fa si era recata per partecipare a una campagna di protezione dei rinoceronti in via d’estinzione.

Proprio lì sarebbero insorti i problemi che l’avevano costretta ad una seconda operazione d’urgenza. Ovviamente tutto questo aveva aperto la porta a molti dubbi, soprattutto vista la natura dei rapporti con il marito che l’aveva portata ad essere considerata da molti la “principessa triste”. Ma è proprio lei come già detto, a smentire le voci tramite stampa di una profonda crisi matrimoniale, raccontando di quanto senta la mancanza del marito e dei due figli e di come sia in contatto costantemente con loro con lunghe videochiamate, come spesso mostra sul suo profilo Instagram quasi a voler sottolineare la bontà delle sue parole. A peggiorare le cose la Pandemia che avrebbe impedito ad Alberto e ai due gemelli di poterla andare a trovare frequentemente.