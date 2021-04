Lo sfogo di Rugiati per il papà: "Qualcuno mi dica la verità..."

Lutto per il popolare chef toscano che il 31 marzo ha detto addio all'adorato padre Curzio, 70 anni, volto conosciuto e apprezzato di Santa Croce sull'Arno. La notizia è stata data da Simone Rugiati attraverso i suoi canali social dopo giorni di indiscrezioni sulle precarie condizioni di salute dell'uomo. Per farlo lo chef ha pubblicato un post totalmente nero, condiviso prima su Instagram e poi su Facebook, che non ha lasciato dubbi ai suoi fan.

Curzio Rugiati, 70 anni, originario di Santa Croce sull'Arno, era stato ricoverato negli scorsi giorni all'ospedale Careggi di Firenze in seguito ad un malore. Simone Rugiati aveva comunicato ai suoi fan delle precarie condizioni del padre senza, però, mai chiarire cosa fosse realmente accaduto. Il popolare chef del piccolo schermo aveva parlato di un disturbo improvviso, che aveva costretto il papà al ricovero in terapia intensiva. Nel dare poche e frammentarie informazioni attraverso le storie della sua pagina Instagram, Simone Rugiati aveva però ringraziato i medici e lo staff sanitario del Careggi per l'impegno e la dedizione nel prestare le cure necessarie a suo padre che, secondo alcuni quotidiani locali, era malato da tempo.

Proprio quando le condizioni dell'uomo sembravano essere migliorate, ecco arrivare la tremenda notizia della morte. Ad inizio settimana Rugiati aveva fatto sapere che il padre aveva compiuto piccoli ma importanti progressi. Tanto da poter essere trasferito all'ospedale di Empoli più vicino alla residenza del 70enne. Ma poche ore dopo Curzio Rugiati, dirigente sportivo, insegnante di educazione fisica e membro attivo della comunità di Santa Croce sull'Arno, è deceduto.