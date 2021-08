Molesta assistenti di volo: imbavagliato e legato al sedile con lo scotch

Negli ultimi mesi sono sempre più frequenti le storie di passeggeri molesti che arrivano dalle più disparate compagnie aeree. Nel nostro Paese, per esempio, ha fatto discutere il video della ragazza che ha dato in escandescenze a bordo di un volo di rientro in Italia da Ibiza. Ma basta andare oltre oceano per rendersi conto che di storie simili ce ne sono numerose, con cadenza quasi quotidiana.

Una delle più clamorose vede protagonista un passeggero che, poco dopo il decollo, ha aggredito due hostess e uno steward prima di essere legato al sedile con del nastro adesivo fino all'atterraggio dell'aereo. A raccontare la vicenda, emersa grazie a un video diventato virale su Twitter, è Mashable, che ha ricostruito i minuti di follia dell'uomo che la polizia di Miami ha identificato come Maxwell Berry, un 22enne residente nell'Ohio. Così come è accaduto per la clip della ragazza a bordo del volo di rientro da Ibiza, anche la vicenda di Berry ha ottenuto ampia eco mediatica grazie alla condivisione su Twitter, dove il video ha rapidamente superato 10 milioni di visualizzazioni. Da qui, poi, è finito in tutte le emittenti televisive del Paese ed è anche stato oggetto di dibattito pubblico, soprattutto per il metodo escogitato dal personale di bordo per rendere innocuo il ragazzo fino all'atterraggio.

L'episodio di è verificato a bordo di un aereo della compagnia Frontier, che ha deciso di aprire un'inchiesta per verificare se la procedura eseguita sia stata corretta. Al momento i tre componenti dell'equipaggio sono stati sospesi fino a nuovo ordine, anche se continueranno a recepire lo stipendio. Tante le critiche alla compagnia aerea per il provvedimento attuato da parte di chi difende l'operato delle hostess e dello steward in quei momenti concitati a bordo di un aereo che viaggiava a migliaia di metri di altezza nei cieli americani.

Nel video su Twitter non è stata ripresa l'intera azione che ha portato gli assistenti di volo a bloccare con lo scotch il passeggero al suo sedile. Il New York Times, però, ha ricostruito le fasi antecedenti. Tutto pare sia nato quando Berry, al terzo drink, passa il bicchiere sul sedere di una delle hostess. Quindi si versa addosso parte del drink e va in bagno a cambiarsi, uscendo però con il torso nudo. A quel punto l'hostess lo aiuta a rivestirsi ma lui le tocca i seni e ripete lo stesso gesto anche con un'altra assistente di volo. A quel punto si avvicina lo steward per calmare gli animi ma riceve un pugno.

È in quel momento che viene presa la decisione di immobilizzare l'uomo al sedile, con tanto di bavaglio, con del nastro adesivo tra le risate dei passeggeri. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato identificato dalla polizia al suo arrivo in aereoporto e successivamente rilasciato ma sono in corso le indagini per verificare quanto accaduto.