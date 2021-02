Fiammetta La Guidara morta per "complicazioni della gravidanza"

Non ce l'ha fatta Fiammetta La Guidara che, nella notte tra lunedì e martedì, era stata ricoverata in ospedale per un malore improvviso. La giornalista sportiva, volto simbolo della Formula 1 e del Motomondiale, è morta nella notte di martedì nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale "Circolo e Fondazione Macchi" di Varese dopo il repentino peggioramento delle sue condizioni.





A causare la morte di Fiammetta La Guidara sarebbero state complicazioni legate a una, come riporta il Corriere della Sera . La giornalista sportiva, firma di Motosprint e Autosprint, si è spenta all'età di 50 anni dopo due giorni di agonia all'ospedale di Varese dove ogni tentativo dei medici di curarla è risultato vano. Una scomparsa dolorosa e improvvisa che ha lasciato nello sconforto il marito,, direttore sportivo della squadra corse "Cupra Racing" e l'intero mondo dei motori.

Grande appassionata di motori e presenza fissa in numerose trasmissioni televisive dedicate a Formula 1 e Motomondiale, Fiammetta La Guidara aveva lavorato fino alla mattina del giorno del malore, che le è stato fatale. Lunedì scorso, infatti, la giornalista aveva intervistato il pilota Jordi Gené di Cupra, che gareggia nel campionato Pure Etcr. Dal 2012 collaborava con "Aci Sport" e fino al 2020 aveva gestito l'ufficio stampa del campionato automobilistico TCR. L'amore per i motori l'aveva fatta incontrare con il marito, Tarcisio Bernasconi, e proprio sulle piste era scoccata la scintilla che li aveva portati alle nozze, celebrate a Varese nel maggio del 2019.

Di lei il direttore di Motosprint, Federico Porrozzi, scrive oggi sulla rivista online: " Oggi abbiamo perso una persona di famiglia e io un'amica e una collega, vera. Ho imparato a conoscerla bene. Invidiavo, nel senso buono del termine, il suo approccio al lavoro: aveva sempre il sorriso sulle labbra, era disponibile con tutti, gentile anche con la persona più arrogante e maleducata ".

La notizia della morte della giornalista arriva poche ore dopo l'annuncio della scomparsa di Fausto Gresini, ex campione mondiale della 125. Due lutti che hanno profondamento colpito il mondo dei motori. Migliaia i messaggi di cordoglio alla famiglia di Fiammetta La Guidara. "Da qui saranno le mie prossime telecronache. Un saluto da Fiammetta La Guidara". L'ultima frase di addio della giornalista sportiva, ritratta come un angelo sulle nuvole per il suo ultimo saluto al popolo dei motori.