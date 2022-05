Morta la nonna d'Italia: aveva 112 anni

Non ha fatto in tempo a festeggiare la festa della mamma con i suoi figli: la nonna d’Italia si è spenta la scorsa notte, nel sonno, nella sua casa di via Coghetti a Bergamo. Angela Tiraboschi aveva compiuto 112 anni lo scorso 19 aprile ed era la donna più anziana in Italia, oltre che la Bergamasca più longeva di sempre. Nata nel 1910 a Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, diceva che il suo segreto sono pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino. Niente fumo e stress. E, soprattutto, considerare ogni giorno della vita come un dono. Prima di lei fu Anna Maria Zanchi di Zogno, morta sempre nella bergamasca nel 2002 a 110 anni, a detenere il record di vita.

La casalinga più longeva d'Italia

Casalinga per tutta la vita e tifosa dell’Atalanta, come ogni anno avrebbe voluto passare l’estate nella suo paese d’origine. Lascia quattro figli, Roberto, Maria, Luciana e Piero, tutti di età compresa tra i 70 e gli 85 anni. Per il suo 112esimo compleanno aveva ricevuto gli auguri anche del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “ Non sopportava il caldo – aveva confidato il figlio Roberto – e ogni estate tornava volentieri al fresco della sua val Serina “. Ancora lucida di mente, da un anno era in carrozzella a causa di una caduta. A tutto questo nonna

Tifosa dell'Atalanta, amava la montagna

Angela ha sempre aggiunto la passione sfrenata per il calcio e l’Atalanta, unica distrazione che si è concessa in una vita da casalinga dedicata alla famiglia e ai figli. In queste ore tutta Bergamo è pronta a darle l’ultimo saluto. Angela occupava il 39esimo posto nella classifica delle persone più longeve d’Italia. Al primo posto Emma Morano di Verbania (Piemonte) che si è spenta nel 2017 a 117 anni. Una vita di grandi soddisfazioni passata per 52 anni al fianco del marito Agostino Brozzoni, impresario edile originario di Costa Serina. La donna nel 1938 si era trasferita ad Ambria di Zogno per poi migrare nel 1955 a Bergamo. Ha messo al mondo quattro Maria, Roberto, Luciana e Piero Brozzoni, che oggi hanno tra i 70 e gli 80 anni.