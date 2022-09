È morta la Regina Elisabetta, tutto il resto conta poco

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

The Queen is dead

Per noi che siamo nati sotto il suo regno lei era immortale. Invece è morta. La dipartita di Sua Maestà la Regina Elisabetta II tronca il nostro legame con il “900 e le sue istituzioni e ci proietta nel pieno sconforto di questa civiltà liquida, anzi, liquefatta. Le ho dedicato una poesia, sintesi delle mie lacrime di malinconia e tristezza. Liquide anche quelle.

Long live the King

Per noi che siamo nati in una repubblica la Regina Elisabetta è stato il sovrano simbolico di riferimento: pensavamo a un monarca e ci appariva lei. Ora tocca a Carlo, Carlo III. La forza della Monarchia sta nella sua capacità di incarnare lo spirito di una nazione in un'istituzione, e quindi non in una persona. Dunque, a lungo viva il Re!

Papa Luciani beato

E mentre la Regina più longeva della storia se ne va, il Pontefice più breve del “900 viene proclamato beato da Papa Francesco. Giovanni Paolo I, quel Papa che disse che Dio “è papà, più ancora è madre”, a oltre 40 anni dalla morte viene portato all'ultimo gradino prima della santità. Era ricordato come il Papa del sorriso. Se ne starà su, sorridendo anche a tutto questo.

Stelle a Venezia

Ci provano, le stelle, a brillare sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia. Brad Pitt, Ana de Armas, Monica Bellucci e un po' di lucciole italiche. Ma i loro tentativi di splendore si infrangono sul velo di vuoto e di buio che il lutto reale proietta sulla terra ora. Anche le stelle più irraggiungibili prima o poi cadono.

In cerca di eroi negli stadi

Milioni di persone, questa settimana, hanno cercato su Google i risultati delle partite di calcio di questa riprese delle attività calcistiche. Inter-Bayern Monaco, Napoli-Liverpool, PSG-Juventus... Si sfaldano le icone, ma non il desiderio degli umani di trovare eroi in cui riconoscersi. In tanti continuano a cercarli negli stadi. Qualcuno sotto le corone.

La spietatezza dei numeri

E intanto nel mondo liquido l'acqua continua a scorrere veloce. La BCE di Christine Lagarde ha appena alzato i tassi dello 0.75, preannunciando ulteriori aumenti, con il rialzo più significativo da quando c'è la moneta unica. Certezze, nel mondo dove comandano i numeri, ce ne sono poche. Ecco perché chi ha senno piange la caduta della Regina. La cui figura è stata un po' come un'isola nel fluire spietato dell'esistenza.

House of the Dragon o Gli anelli del potere?

Continuano a uscire in contemporanea gli spin-off del Trono di Spade e del Signore degli Anelli. Fra l'ossessione maschiofobica degli sceneggiatori contemporanei e errori inaspettati, le serie ci conducono comunque in mondi fatati dove tutti vorremmo fuggire. Entrambi i mondi, neppure a farlo apposta, sono ispirati alla monarchia inglese. E tornano le lacrime.

Altre ricerche di Google Trends

