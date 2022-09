"Morte ai fasci". Minacce al capogruppo di Fratelli d'Italia

Un foglio bianco, con una scritta equivocabile: "Morte ai fasci". E accanto, quella che pare a tutti gli effetti una firma: una "a" maiuscola racchiusa in un cerchio, il simbolo del movimento anarchico. Questo è quel che qualcuno ha fatto trovare pochi giorni fa nella sala del consiglio comunale di Prato, sul banco occupato dal capogruppo locale di Fratelli d'Italia, Claudio Belgiorno. La scoperta risale ai minuti immediatamente precedenti all'inizio della seduta consiliare, quando l'esponente di centrodestra ha preso posto in aula e ha notato la pagina di quaderno con il messaggio lasciata accanto al microfono.

"Ecco il regalino che ho trovato sotto la mia cartella al rientro dopo la pausa estiva in consiglio comunale. Ringrazio colui che pensa di intimidirmi con questi stupidi messaggi. Sappi, chiunque tu sia, che il mio impegno politico per la città continuerà con la stessa determinazione e la stessa passione di sempre - ha commentato il diretto interessato in una nota postata su Facebook, nella quale ha fotografato il foglio in oggetto - ringrazio le tantissime persone che in queste ore mi stanno chiamando e scrivendo, esprimendomi la loro vicinanza per l’increscioso fatto accadutomi. Mi auguro che sia un gesto goliardico, ma la cosa grave è che sia avvenuto all’interno del salone consiliare, il luogo di massima rappresentanza istituzionale della città. In un clima già difficile peraltro, durante una campagna elettorale che vede il mio partito travolto da una campagna d’odio lanciata dagli avversari politici di sinistra in virtù del risultato politico che otterremo in queste elezioni".