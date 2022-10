"Nessun rispetto". Rabbia della madre di Luana D'Orazio dopo la sentenza

Due anni di reclusione alla titolare della fabbrica tessile nella quale la ragazza aveva trovato lavoro, un anno e sei mesi al marito che di quella ditta era di fatto considerato il vero responsabile. Queste le pene comminate oggi rispettivamente a Luana Coppini e Daniele Faggi dal giudice Francesca Scarlatti presso il tribunale di Prato (in Toscana) per la morte di Luana D'Orazio. Com'è noto la giovane operaia che viveva ad Agliana (una cittadina della vicina provincia di Pistoia, in Toscana) morì il 3 maggio del 2021 a soli ventidue anni, schiacciata in un macchinario dell'impresa "Orditura Luana" di Montemurlo (una realtà comunale della provincia pratese) nella quale lavorava, lasciando un figlio di sei anni. Lo stesso mezzo al quale secondo l’accusa erano state disattivate le protezioni antinfortunistiche.

La sanzione pecuniaria

Già nel corso dell'udienza preliminare dello scorso mese, i due coniugi avevano esternato tramite il legale Barbara Mercuri l'intenzione di patteggiare, motivando la decisione dei propri assistiti con la volontà di chiudere una pagina dolorosa per tutte le parti coinvolte. Avevano poi fatto pervenire alla famiglia D'Orazio (tramite l'assicurazione dell'azienda che dirigevano) una proposta risarcitoria da un milione di euro. La proposta di patteggiamento è stata concordata con la procura in mattinata, che aveva posto come condizione l'effettivo pagamento del risarcimento. E il magistrato ha accolto la richiesta, comminando due anni di reclusione a Coppini e un anno e sei mesi a Faggi, considerando però che entrambe le pene prevedono la sospensione condizionale. Nel patteggiamento rientra anche una sanzione pecuniaria da 10.300 euro a carico dell'azienda.