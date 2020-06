Morti nella Grenfell Tower, alle famiglie solo 68mila euro "Le loro vite valgono così poco?"

Sembra profilarsi, nell'ambito di un accordo stragiudiziale, il range dei risarcimenti per le vittime del rogo alla Grenfell Tower di Londra, verificatosi la notte tra il 13 e il 14 giugno 2017. Nel corso dell'incendio morirono 72 persone, tra cui i due nostri connazionali Marco Grotti e Gloria Trevisan. Marco e Gloria erano giovanissimi architetti veneti, fidanzati e trasferitisi nella City con la speranza di un futuro lavorativo migliore, rispetto a quello che avrebbero potuto trovare nel nostro paese. L'avvocato Maria Cristina Sandrin, legale della famiglia Trevisan, ha fatto sapere che le precitate cifre vanno "dalle 10 alle 60 mila sterline, poco meno di 68 mila euro". Le famiglie di Marco e Gloria, deluse per quanto pervenuto dal Regno Unito, si sono chieste: "E' questo il valore dei nostri ragazzi perduti?".

Tragedia della Grenfell Tower, le dichiarazioni di un sopravvissuto

Antonio Roncolato, un sopravvissuto al rogo della Grenfell Tower, è stato intervistato da Repubblica. L'uomo ha dichiarato con veemenza: "Io voglio essere fiducioso e qui si parla moltissimo di giustizia, di avere giustizia per le vittime, per tutto quanto. Chi sarà condannato passi del tempo a pensare a quello che è stato fatto e quello che avrebbero potuto fare, per evitare questa tragedia" . Secondo Roncolato, le vittime del rogo non sarebbero morte, ma sarebbero state uccise "da mano dell'uomo".

L'incendio alla Grenfell Tower, sviluppatosi la notte tra il 13 e il 14 giugno 2017, distrusse l'intero edificio, un palazzo di 24 piani. Le fiamme scaturirono da un frigorifero guasto, presso un appartamento sito al quarto piano del palazzo. Le fiamme dell'incendio furono alimentate dal particolare materiale dei pannelli di rivestimento dell'edificio, risultati infiammabili. Come già espresso, le vittime furono 72, tra cui i giovani Marco Grotti e Gloria Trevisan, che risiedevano al piano 23.

L'avvocato Sandrin: "Non accetteremo mai"

L'avvocato Maria Cristina Sandrin ha decisamente respinto la proposta di risarcimento che sembra essere emersa in queste ultime ore, affermando: "Non accetteremo mai. Qui qualcuno ignora lo choc psicologico di una famiglia che non solo non ha più la propria figlia ma che ha vissuto la morte in diretta fino all'ultimo istante".

La notte dell'incendio, Marco Grotti e Gloria Trevisan non uscirono dall'alloggio in cui si trovavano, obbedendo all'ordine dei vigili del fuoco, lì giunti per domare le fiamme. Gloria aveva 26 anni, mentre il suo fidanzato era di un anno più grande. Poco prima di morire, i due telefonarono ai loro genitori, che stavano assistendo alla scena del rogo in tv sui canali di all news. Comprendendo che il loro destino era segnato, Marco e Gloria diedero un ultimo saluto ai loro cari.