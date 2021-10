Morto lo chef di Quattro ristoranti: ucciso con un'accetta

Macabro ritrovamento questa mattina a due passi dal mare di Teulada, in Sardegna. Alessio Madeddu, chef di 51 anni è stato ucciso davanti all'ingresso del suo ristorante. Era molto noto in zona, perché nel 2018 aveva partecipato a una puntata di Quattro ristoranti, il programma in onda su Sly e su Real Time condotto da Alessandro Borghese. Sono ancora da stabilire le dinamiche del delitto ma, stando alle prime indiscrezioni, lo chef sarebbe stato ucciso a colpi di accetta. Sul luogo operano i carabinieri della compagnia di Carbonia e quelli del comando provinciale di Cagliari, impegnati a ricostruire quanto successo nelle scorse ore.

Alessio Madeddu era noto alle forze dell'ordine, perché quasi un anno fa, lo scorso 2 novembre, ribaltò una macchina dei carabinieri con una ruspa. Poche ore prima, lo chef uscito fuori strada con il suo furgone e i carabinieri intervenuti per i rilievi e il soccorso lo avevano invitato a sottoporsi all'alcol test, che Madeddu rifiutò. Di conseguenza, i carabinieri gli ritirarono la patente, come previsto dal codice della strada. Preso da un raptus, lo chef si allontanò dal luogo dell'incidente per poi tornarci dopo qualche minuto a bordo della ruspa. Per quel gesto venne accusato di tentato omicidio e, quindi, arrestato. Aveva trascorso circa 5 mesi di custodia cautelare in carcere e, dopo la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione dello scorso marzo, gli erano stati concessi i domiciliari.

Ora i carabinieri dovranno risalire alla rete di conoscenze di Alessio Madeddu per stabilire in quale ambito possa essersi consumato un delito così efferato. Il corpo è stato rinvenuto attorno alle 9 di questa mattina ma non è ancora stato reso noto a che ora lo chef possa essere stato ucciso. Il suo ristorante è piuttosto conosciuto a Teulada, importante cittadina del Sulcis, una delle zone meno conosciute dell'isola che Madeddu si impegnava a pubblicizzare anche attraverso la sua attività imprenditoriale. Era più volte apparso nelle emettenti nazionali per pubblicizzare il suo ristorante, considerato un'eccellenza nel tessuto enogastronomico dell'isola. Era specializzato nella cucina di prodotti ittici e sponsorizzava l'ittiturismo sulla costa sud-occdentale della Sardegna. Anche per questo motivo Alessandro Borghese si accorse di lui e lo volle come protagonista di Quattro ristoranti.