Trovato morto Bob Saget, l'attore de Gli amici di papà

Il corpo senza vita di Robert Saget, 65 anni, attore e cabarettista americano, è stato trovato in una camera dell'hotel Ritz-Carlton di Orlando, in Florida. A fare la macabra scoperta sono stati gli agenti della contea di Orange allertati dal personale della struttura, che da ore non avevano notizie dell'uomo.

Bob Saget, noto al grande pubblico per avere ricoperto il ruolo di Danny Tanner nella sitcom degli anni '90 Gli amici di papà, era in tour negli Stati Uniti con il suo nuovo spettacolo comico cominciato all'Hard Rock Live di Orlando il 7 gennaio. Sui social network Saget aveva espresso tutta la sua felicità per essere tornato sul palco davanti al pubblico. Due giorni dopo l'attore ha fatto tappa a Jacksonville ma dopo lo spettacolo, una volta rientrato in hotel, di lui non si sono più avute notizie.

A dare l'annuncio ufficiale del suo decesso è stato l'ufficio dello sceriffo della contea di Orange su Twitter: " Oggi, gli agenti sono stati chiamati al Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, in seguito a una telefonata su un uomo che non rispondeva in una stanza d'albergo. L'uomo è stato identificato come Robert Saget e dichiarato morto sul posto. Gli investigatori non hanno trovato segni di violenza o uso di droghe ". Come riporta il sito Tmz il dipartimento dello sceriffo e i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nella stanza dopo che la sicurezza dell'hotel non aveva avuto risposta dall'attore. Le cause del decesso rimangono dunque poco chiare, ma le indagini degli investigatori - fa sapere la stampa americana - sono solo all'inizio. La camera è stata posta sotto sequestro ma solo l'autopsia sul cadavere potrà fornire maggiori dettagli sulla morte di Saget.

" Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi. Era tutto per noi e vogliamo che sappiate quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e far ridere insieme persone di ogni ceto sociale ", ha confermato la sua famiglia sempre sui social network poche ore dopo l'ufficializzazione della notizia. Bob Saget era famoso per avere preso parte - tra il 1987 e il 1995 - alla serie Gli amici di papà, recitando al fianco di John Stamos e Dave Coulier. Nel 2016 Netflix aveva richiamato gran parte del cast originale per registrare cinque nuove stagione della serie, che lo avevano portato di nuovo sulla cresta dell'onda. Aveva recitato anche in programmi come American Funniest Home Videos e How I Met Your Mother.