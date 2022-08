Morto Niccolò Ghedini. Il dolore di Berlusconi: "Ti vorremo sempre bene"

Articolo in aggiornamento

A 62 anni è morto l'avvocato e senatore Niccolò Ghedini. Nato a Padova nel 1959, Ghedini è stato a lungo il legale di Silvio Berlusconi e, dal 2001, è stato un parlamentare di Forza Italia. " Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te ", ha detto Silvio Berlusconi annunciandone il decesso. Il Cavaliere ha poi aggiunto: " Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio ".

Da quanto si apprende, era da tempo in cura per una forma di leucemia che lo aveva colpito ed era stato sottoposto nei mesi scorsi all'ospedale San Raffaele ad un trapianto di midollo.