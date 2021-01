Morto tragicamente a 24 anni Harry Brant, figlio della top model Stephanie Seymour

Grave lutto per la super top model anni ’90 Stephanie Seymour. È morto a 24 anni il figlio Harry Brant avuto dal milionario Peter Brand. Il ragazzo sarebbe scomparso a causa di un’overdose, secondo quanto riportato dal New York Times. Brant era un punto di riferimento per quanto riguarda il mondo della moda internazionale. Lui e suo fratello Pete vennero definiti dal New York Magazine: “NYC’s Most Beautiful Teenage Brothers” (i fratelli adolescenti più belli di New York, ndr). Aveva iniziato la carriera quando aveva appena 15 anni in un crescendo di fama che lo aveva portato in poco tempo ad essere molto apprezzato a livello mondiale.

Nel 2016, sempre insieme al fratello aveva lanciato una linea di make up di grande successo di cui lui era il primo testimonial. La famiglia nel darne la notizia non ha specificato i motivi del decesso anche se era cosa nota che il ragazzo lottava da anni per la sua dipendenza da droghe. Il giovane è stato trovato senza vita domenica, dopo un’overdose accidentale da farmaci da prescrizione. “ Siamo addolorati per la sua vista spezzata così presto. Harry non era solo nostro figlio, ma era anche un fratello meraviglioso, un nipote amorevole, zio adorato e amico premuroso. Era un’anima creativa che ha portato luce nei cuori nostri e non solo. Era davvero una bella persona dentro e fuori ”, si legge nella nota rilasciata dalla famiglia.

La morte lo ha sorpreso pochi giorni prima che entrasse nuovamente nel rehab dove stava seguendo un programma di riabilitazione. Harry era anche stato giornalista per la rivista Interview di proprietà del padre che sperava di potergli assegnare un ruolo creativo più ampio per aiutarlo nella sua lotta contro le dipendenze.

Distrutta la mamma Stephanie Seymour a cui il ragazzo era legatissimo. Lei, classe 1968, era esplosa negli anni ’90. Apparsa sulla copertina di Vogue e in numerosi numeri di Sports Illustrated, era stata una delle principali modelle di lingerie e uno degli angeli di Victoria’s Secret. Ha rappresentato, insieme ad altre celebri colleghe, il momento d’oro delle top model di quegli anni.