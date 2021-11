"Mosaichaos", una mostra sull’arte che cura

Verrà inaugurata venerdì 19, a Troia (Foggia) l’opera “Mosaichaos”, un mosaico pavimentale di 130 metri quadrati realizzato utilizzando esclusivamente materiali di scarto (porfidi, cotto, calcari, alabastri, ciottoli, vetri lavorati dal mare, conchiglie, ceramica, specchi, monete, giochi in plastica, componenti hardware) raffigurante l’Albero della Vita e il suo viaggio. È un’opera collettiva, vi hanno partecipato 300 persone di vari Paesi. La si può ammirare nel Villaggio Quadrimensionale della Onlus “Fondazione Nuova Specie ETS” che si occupa di educazione e recupero dal disagio.

“Mosaichaos” è un neologismo ideato da Mariano Loiacono, psichiatra e presidente della Fondazione. La parola chaos in greco, significa sia “disordine” che “fessura” e ben rappresenta, in un contesto educativo, l’apertura verso il nuovo, il girare pagina. “Anche l’opera ci mostra una doppia possibilità - ha affermato Loiacono -: ci si può soffermare sul contenuto univoco, reale o simbolico; oppure vedere “oltre” e osare teorie inedite, altre Profondità”. Non a caso l’approccio terapeutico di Loiacono, messo a punto in 50 anni di attività, mostra che c’è sempre una seconda scelta, è la possibilità di cambiare.

Il mosaico è stato coordinato da un maestro mosaicista formatosi alla “Scuola per il Restauro del Mosaico” della Soprintendenza di Ravenna che nel 2006 ebbe una diagnosi di psicosi al Centro ospedaliero-universitaria di Foggia diretto allora da Mariano Loiacono. Grazie al metodo dello psichiatra l’artista ha riconquistato fiducia nelle proprie abilità ed è tornato a esprimersi attraverso l’arte. Siamo “altro” da ciò che ci succede.

La cerimonia di inaugurazione si terrà al Villaggio Quadrimensionale della Fondazione Nuova Specie, a Troia, alle ore 10. Saranno presenti numerosi rappresentanti istituzionali fra i quali il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese e gli autori del progetto. Verrà presentato anche il Catalogo del Mosaichaos, finanziato dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia.

È prevista anche una diretta Facebook sulla pagina della Fondazione.