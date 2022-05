È "most wanted" la donna indagata per l'omicidio della campionessa

L'insegnante di yoga Kaitlin Marie Armstrong, 34 anni, è ricercata in tutta Texas e località limitrofe perché principale sospettata della morte della 25enne campionessa di ciclismo Anna Moriah Wilson. Il giallo è ormai diventato mediatico catturando l'attenzione degli americani.

Il triangolo amoroso

Per l'omicidio, avvenuto l'11 maggio scorso, gli inquirenti stanno seguendo la pista della vendetta in amore. La 34enne, infatti, aveva scoperto da poco il tradimento del compagno Colin Strickland, 35 anni, ciclista e campione di gravel - sport a metà strada tra cross e quello da strada - con la vittima. Per questo motivo, secondo gli inquirenti, Armstrong avrebbe ucciso la Wilson nell'appartamento ad Austin, capitale del Texas e poi è sparita nel nulla.

I due amanti si erano conosciuti tra una pedalata e un'altra e nei giorni precedenti l'omicidio "Mo", nativa del Vermont, si trovava in città per una competizione: il "Gravel Locos", una gara di 150 miglia .

L'omicidio e la fuga

La donna aveva trovato alloggio da un amico che la ospitava in vista dell'imminente gara. Rientrato a casa l'uomo aveva visto una sagoma per terra e avvicinandosi aveva scorto il corpo inerme della campionessa. Dopo il sopralluogo da parte della scientifica, gli inquirenti avevano determinato che la causa della morte erano stati diversi colpi di pistola che le avevano perforato alcuni organi vitali. Da quel momento il caso era diventato omicidio ed erano cominciate le ricerche per fermare l'aggressore. Dopo qualche giorno di attente analisi, tra le stanze della casa e gli oggetti personali della vittima, gli agenti avevano trovato il telefono e con esso i messaggi scambiati tra "Mo" e l'insegnante di yoga. Da lì hanno pian piano unito i puntini dell'intera vicenda.

Sembra, dunque, che a sparare sia stata proprio la donna che, ferita dal tradimento del compagno, ha cercato vendetta uccidendo l'amante. L'ipotesi di questo triangolo amoroso è stato confermato anche dallo stesso Colin. Non solo, pare che la sera dell'omicidio i due amanti fossero insieme a cena e dopo qualche ora il ciclista avesse lasciato la vittima a casa dell'amico. Dopo un primo sospetto nei confronti del ragazzo, gli agenti avevano visionato alcune immagini della sorveglianza e scartato il coinvolgimento del 35enne nell’omicidio.

Al suo posto si sono concentrati sulla figura di Kaitlin Marie Armstrong che attualmente sembra essersi volatilizzata. I video, infatti, mostrano una macchina simile a quella della ragazza con un cartone sulla targa, nelle zone del delitto. Inoltre i bossoli trovati vicino al corpo, corrispondono alla pistola che Strickland aveva comprato alla sua fidanzata.

They are still looking for Kaitlin Marie Armstrong. Wanted for murder.

She is still believed to be in the Austin, Texas area. Authorizes are now searching for a 2012 black Jeep Grand Cherokee with a Texas plate (LDZ5608)! #WANTED pic.twitter.com/odqoj64VLC — Rose (@901Lulu) May 24, 2022

Interrogata il giorno dopo l'omicidio, quando ancora non c'erano prove a sufficienza per incastrarla, Kaitlin sembrava serena e aveva risposto a tutte le domande. A causa di un errore con la data di nascita di alcuni documenti, però, alla ragazza era stata data la possibilità di tornare a casa. L'insegnante di yoga ha quindi approfittato di un momento di confusione per fuggire via. Adesso è ricercata in tutti gli stati degli Usa.