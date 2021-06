Mottarone, il video della tragedia

Per la prima volta possiamo vedere coi nostri occhi la scena terribile della tragedia del Mottarone, la funivia precipitata nel vuoto, con 14 persone che hanno perso la vita. Ora spunta un filmato, diffuso in esclusiva dal Tg3, in cui si vede il momento esatto in cui la cabina della funivia, la numero tre, arriva in vetta. Pochi istanti di normalità e poi uno scossone tremendo. La "scatola di metallo" si alza all'improvviso, su un lato, e ritorna giù a grandissima velocità. Il video è stato registrato dai carabinieri riprendendo un monitor. C'è anche un'altra inquadratura, interna alla stazione della funivia: si vede un uomo, l'addetto all'impianto, che attende l'arrivo della cabina. Si accorge di quanto accade e corre a chiamare i soccorsi.

Immaginiamo il terrore delle persone a bordo, sbalzate per terra per il brusco movimento. Quella corsa a ritroso deve essere stata tremenda. Qualcuno forse avrà pregato, anche se è probabile che, vista la velocità con cui si è verificato l'incidente, non ci sia stato neanche il tempo per pensare, con la mente ghiacciata dal terrore e la naturale speranza di restare aggrappati alla vita. Ce l'ha fatta una persona sola, un bimbo di 5 anni, Eitan, miracolosamente rimasto illeso. Il video fa parte del materiale in mano alla procura di Verbania che indaga sul disastro.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

È una bellissima giornata di sole. Dalla vetta del Mottarone si vede il blu del lago e il verde degli alberi, in lontananza: il panorama è mozzafiato. La cabina della funivia procede lentamente. All'inizio della gita domenicale mancano pochissimi metri, che diventano centimetri. Poi finisce tutto, in un lampo.