"Muoiono bambini", "Fesserie". Scontro in diretta a Non è l'arena

L'emergenza Covid-19 torna a dividere l'opinione pubblica. Del tema è tornato a occuparsi Massimo Giletti per Non è l'arena, programma in onda il mercoledì sera su La7. In studio e in collegamento sono emerse diverse vedute che alla fine hanno portato a uno scontro inevitabile: da una parte chi mette in guardia dall'attuale quadro epidemiologico in Italia che rischia di minacciare anche i bambini; dall'altra chi respinge gli allarmismi e nega effetti mortali del Covid-19 sui più piccoli.

La lite in diretta

In studio Pasquale Bacco, che in passato aveva delle posizioni fortemente contrarie verso il vaccino anti-Coronavirus ma di cui ora si è pentito, si è detto sconcertato da coloro che minimizzano la situazione nel nostro Paese. Nello specifico ha invitato chi ricopre importanti ruoli istituzionali a ponderare l'utilizzo delle parole poiché hanno un peso: " Viviamo una situazione estremamente difficile. Forse non vi rendete conto: stanno morendo i bambini, nelle terapie intensive abbiamo i minorenni ".

In collegamento è subito scattata la reazione di Francesca Donato che, in maniera piuttosto irritata, ha provato a smontare le tesi portate avanti da Bacco: " Non dica fesserie. Questa è veramente una disinformazione vergognosa. Bisogna smetterla di diffondere terrore divulgando panico con dei dati falsi ". E addirittura ha messo nel mirino il premier Mario Draghi e il ministro Roberto Speranza: " I dati della conferenza stampa erano falsi, o per errori o per falsificazioni evidenti ".

L'europarlamentare, intervenuta a Non è l'arena, ha esplicitamente sostenuto che la causa dei decessi dei bambini non è il contagio da Covid-19: a suo giudizio le motivazioni andrebbero trovate in una serie di patologie differenti. " Non è vero che i bambini muoiono di Covid. Gli unici bambini che sono morti, risultati positivi, sono morti per altre patologie. Il rischio di mortalità Covid per i bambini è zero ", ha dichiarato la Donato.