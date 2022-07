Gioco erotico finito in tragedia: la vittima è un ex rugbista inglese

Si chiamava Ricky Bibey, avrebbe compiuto 41 anni il prossimo 22 settembre e aveva alle spalle un passato da rugbista di livello internazionale, che lo aveva portato a indossare in tre occasioni (proprio vent'anni fa, nel 2002) anche la casacca dell'Inghilterra. Questo l'identikit dell'uomo trovato morto ieri in una stanza dell'Hotel Continentale di Firenze, mentre la compagna versa ancora in gravi condizioni (seppur in miglioramento) e risulta ricoverata presso l'ospedale di Careggi.

L'ipotesi più accreditata per quanto concerne il decesso dell'ex-atleta inglese, stando agli inquirenti, rimane quella del gioco erotico finito in tragedia. Le indagini in corso condotte dalla polizia (con il supporto della scientifica) hanno svelato nuovi dettagli: entrambi nativi di Manchester, erano approdati in Toscana due giorni fa per concedersi qualche giorno di vacanza. Lui ex-sportivo di livello, lei 44enne titolare di una società immobiliare, avevano prenotato in uno degli alberghi più famosi del centro storico del capoluogo toscano, a due passi da Ponte Vecchio. A dare l'allarme era stata un'addetta alle pulizie della struttura ricettiva, che nella mattinata di ieri aveva notato copiose tracce di sangue lasciate dalla donna, trovata seminuda in corridoio.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con i sanitari del 118 che l'hanno soccorsa e l'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta nelle ore successive risultato decisivo per salvarle la vita. Verrà a brevissimo interrogata dagli investigatori (anche in serata, qualora dovesse già riprendersi del tutto) e la sua versione sarà determinante per fare chiarezza. Al pari dell'autopsia, con il risultato che dovrebbe essere comunicato a breve insieme agli accertamenti istologici. Tanto più che sul cadavere non sarebbero stati individuati e riscontrati segni tali da far pensare a una violenza come causa o concausa del decesso.

D'altro canto, la scomparsa di un ex-sportivo che pur ritirandosi ufficialmente dall'agonismo nel 2012 aveva continuato nel complesso ad allenarsi, lascia una lunga scia di dubbi. Chi indaga, come detto, sospetta che la coppia abbia praticato sesso estremo e che qualcosa sia evidentemente andato storto. C'è il sospetto, da appurare, che Bibey possa aver assunto alcol in quantità o aver abusato di sostanze stupefacenti: saranno i prossimi giorni a fornire la chiave di lettura corretta, sotto questo aspetto. Per una notizia che nelle scorse ore è stata diffusa anche nel Regno Unito, lasciando sgomenti e increduli anche i tifosi e i dirigenti delle formazioni inglesi in cui l'ex-giocatore aveva militato.