Napoli, rapinata una banca con una ruspa

Prima hanno abbattuto il muro con una ruspa e poi, con la stessa, dei malviventi hanno sradicato la cassa continua della banca all'interno dei locali. Questo è quanto accaduto questa notte a Volla, in provincia di Napoli. Intorno alle 4 del mattino, i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono arrivati in via Rossi, dove si trova la banca Bper svaligiata.

Poco prima alcuni criminali hanno utilizzato una ruspa e un camion per rapinare e portare via la cassa continua situata all'interno dell'istituto di credito. Di certo non un lavoro silenzioso dal momento che il boato ha allarmato tutti i residenti. Il piano è stato architettato con grande attenzione ai particolari. Secondo le prime testimonianze, sono stati piazzati di traverso diversi camion sulle strade di accesso alla banca così da rallentare l'intervenendo delle forze dell'ordine e per guadagnare tempo per sistemare la cassaforte. Sul muro esterno è rimasto il grosso foro causato dall'azione della ruspa che, tra l'altro, è stata lasciata lì sul posto.

Immediatamente le forze dell'ordine hanno avviato le indagini acquisendo i sistemi di videosorveglianza della banca. Sono stati svolti i rilievi e stanno venendo controllate le immagini per cercare di risalire a chi ha compiuto la rapina.