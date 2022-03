"La Nato non riesce a fermare Putin", l'idea di Kiev e Macron: quindi, oggi...

- il leghista Edoardo Rixi assolto per l’inchiesta spese pazze in Regione Liguria. Nel frattempo il fango resta, e la nostra giustizia - alimentata dai giornali - continua a non smentirsi mai

- ho finito di leggere il libro di Beppe Signori sulla sua vicenda giudiziaria del calcioscommesse. È stato assolto da diversi processi, in cui ha pure rinunciato alla prescrizione (più unico che raro), ma nessuno potrà restituirgli dieci anni di vita persi dietro tribunali, avvocati, pm e giornali bacchettoni. Il tutto senza aver commesso il fatto. Mi dispiace ripeterlo, ma la malagiustizia è un orrore di cui dovremmo parlare più spesso

- a questo aggiungiamo un’altra incredibile storia, avvenuta al tribunale di Milano. Una signora nel 2017 aveva occupato una casa popolare dell’Aler ed è stata processata due volte per lo stesso reato. Il primo procedimento è finito con una condanna, il secondo con una assoluzione. Il tutto in due sezioni dello stesso tribunale, che si trovano a 40 passi di distanza l’una dall’altra. Stesso reato, stesso imputato, due sentenze diverse. Una follia totale, che solo il nostro sistema giudiziario poteva permettere

- uccide i genitori per soldi perché “non mi piaceva lavorare”. Al mondo esistono anche episodi di pazzia, ma certo quella frase fa riflettere: può la vita di due persone valere meno di birra e patatine seduto sul divano?

- Putin non è un democratico. Magari sarà un dittatore. Di sicuro è uno che limita la libertà di stampa, tratta male gli oppositori, invade un Paese straniero e muove guerra. Ma non ho capito come mai dobbiamo definirlo “nuovo Hitler” e non “nuovo Stalin”. Ma perché un ex comunista, agente del Kgb, per denigrarlo viene definito fascista anziché stalinista? Perché?

- sapete quale è la stima di risparmio sul carburante (per le famiglie) con lo sconto di 15 centesimi al litro di cui sta discutendo il governo? 11 euro al mese. Che culo

- a Perugia uno straniero si presenta sanguinante in questura denunciando un'aggressione. Gli agenti lo accolgono, lo curano, lo identificano… e scoprono che è irregolare sul territorio italiano, con tanto di ordine di espulsione. Così lo segnalano e avviano l’iter per rimpatriarlo. Genio assoluto

- sui software che difendono i computer delle nostre amministrazioni, i guai sono grossi. Gabrielli oggi ha spiegato che “il tema non è solo Kaspersky”, ovvero l’antivirus russo che difende i nostri sistemi, ma anche “altre piattaforme”. Mentre combattiamo la guerra con Putin, e cerchiamo una soluzione, i sistemi continueranno ad essere difesi dall’azienda russa

- Kiev vorrebbe creare una “nuova alleanza di sicurezza” per fermare la Russia. Lo sguarda è rivolto all’Europa, non più alla Nato, che - secondo il consigliere di Zelensky - non ha la forza per fermare Mosca. "Sappiamo che Putin può essere fermato solo con la forza, ma la Nato non ha quella forza", ha detto il consigliere di Zelensky, Podolyak. Ieri Lavrov ha detto che da questa guerra nascerà un nuovo ordine mondiale: forse aveva ragione, e magari prevederà una nuova alleanza militare o un esercito europeo. In fondo, fu Emmanuel Macron nel 2019 a dire che la Nato era ormai in uno stato di morte cerebrale…