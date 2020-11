Nella natività di Pontedera la Madonna è ancora Chiara Ferragni: "Non volevo offendere nessuno"

Ancora una polemica sospesa tra sacro e profano per Chiara Ferragni, che molti artisti negli ultimi tempi amano raffigurare come una Madonna. L'ultimo episodio è accaduto nel municipio di Pontedera, in provincia di Pisa, dove un artista l'ha inserita in un trittico della natività. Nella città toscana sono già iniziati i lavori per gli allestimenti natalizi e così ecco che dal balcone del municipio si affaccia l'opera dell'artista da Jacopo Pischedda da Staggia Senese, un quadro pop per una scena della natività alternativa, che ha diviso l'opinione pubblica locale e non solo.

Provocazione? Voglia di visibilità? Non è dato saperlo ma l'opera di Pischedda arriva dopo quella del più noto Fracesco Vezzoli, che nel numero di Vanity Fair da lui diretto ha dato il volto di Chiara Ferragni alla Madonna con bambino di Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato. In quell'occasione si scatenarono polemiche e discussioni e anche il Codacons, come spesso accade, intervenne nella questione. L'influencer, e non l'artista che l'aveva dipinta, è stata denunciata per blasfemia ma il tutto, al momento, si è dissolto come una bolla di sapone. È innegabile la forza mediatica di Chiara Ferragni, che con i suoi 20 milioni di follower e un'altissima reputation è in grado di spostare gli indici di borsa e di far svoltare i brand che indossa o che mostra sui suoi profili social. È un'imprenditrice digitale di successo, la più influente in questo momento, ed è stata scelta dall'artista non tanto per il suo lato imprenditoriale ma per quello filantropico, che sta occupando sempre più spazio tra i contenuti di Chiara Ferragni.

Le tematiche serie sono frequenti nelle storie e nei post dell'influencer e anche in questo ambito, l'imprenditrice sembra avere un'ottima presa sui più giovani, che spinti dal sentimento emulativo vogliono imitarla. Anche per questo motivo il presidente del Consiglio l'ha scelta insieme a suo marito per sensibilizzare i loro seguaci all'utilizzo della mascherina. " Prima di realizzare l’opera le ho mandato un messaggio per avvertirla, semmai si sentisse offesa o non fosse d’accordo. Ma non mi ha risposto e io sono andato avanti con la mia idea di presepe artistico. L’ho scelta come simbolo di questi tempi. Come influencer molto seguita soprattutto dai giovani. Non volevo offendere nessuno ", ha dichiarato Jacopo Pischedda a QN. L'artista difende la sua decisione e per farlo richiama le usanze dell'arte rinascimentale e non solo: " D’altra parte i volti delle Madonne nei quadri dei secoli scorsi erano ispirati dalle donne dell’epoca. L’insieme delle opere si intitola Color Santus, Santo Colore, quasi a voler chiedere ai colori caldi di questi quadri una sorta di terapia per il difficile momento storico che stiamo vivendo ".