"Una grave mancanza di rispetto per i cristiani". E il Codacons denuncia Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni le critiche sono all’ordine del giorno. La celebre influencer e moglie di Fedez, di solito, finisce quasi sempre nel mirino dei fan, i quali criticano non solo il suo stile di vita ma anche tutte quelle volte in cui ostenta la sua ricchezza. Quello che è successo nelle ultime ore, però, ha dell’incredibile. A causa di una foto che Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram, è scattata la denuncia da parte del Codacons. Il motivo? La foto sarebbe una "offesa al sentimento religioso comune". L’influencer, fino ad ora, non ha risposto alle accuse, ma la situazione resta comunque tesa e molto complessa.

La foto che ha dato scandalo vede Chiara Ferragni raffigurata come Madonna che stringe tra le braccia un bambino. Lo scatto provocatorio fa parte di un’intervista che l’influencer ha rilasciato a Vanity Fair e la foto in questione è merito di Francesco Vezzoli. La Ferragni è stata selezionata perché, secondo la direzione del giornale, rappresenterebbe tutto il potere delle donne italiane. Ma l’immagine non è piaciuta al Codacons e anche per l’influencer scatta la denuncia, proprio come è avvenuto con Fedez qualche tempo fa. E le la nota che è stata diramata in merito allo scatto incriminato, è molto chiara; "La Ferragni ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e del web". Ma non è finita qui.

"Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica di Milano e al Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è solo una provocazione, ma anche una grave mancanza di rispetto per i cristiani – si legge dalla nota -. L’immagine che vede la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi sfrutta l’immagine della Madonna e della religione a scopo commerciale – continua il Codacons-. Questo è sfruttamento indegno della figura cristiana". E la denuncia afferma che il fatto è anche "penalmente rilevante perché è blasfemo e rappresenta un’offesa al sentimento religioso, motivo per cui l’esposto viene inviato anche al Papa".

Una bufera senza precedenti si abbatte su Chiara Ferragni. Nonostante le critiche, però, la foto ha totalizzato più di 300mila tra "mi piace" e condivisioni, ricevendo persino l’appoggio di molti fan storici. Ma i più critici non sono stati di certo a guardare. "Ora qui si sta esagerando", scrive un utente. "Cala un pochino la testa", commenta un altro follower. E ora non resta che scoprire quale sarà la prossima mossa da parte della Ferragni. Non si è fatta attendere, però, la risposta di Fedez. "Mi mancavano" ha scritto in un tweet dopo che le agezie stampa hanno battuto il testo della denuncia ai danni di Chiara. Anche il rapper è finito tempo fa nel mirino del Codacons, quando è stato denunciato per le raccolte fondi per la sanità, organizzate tramite la piattaforma Gofundme.