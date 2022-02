"Nessuno canti vittoria". L'Oms frena sulla fine della pandemia

Vietato abbassare la guardia. Questo, in sintesi, è il monito dell'Oms per quanto riguarda la pandemia. " È prematuro per qualsiasi Paese arrendersi o dichiarare vittoria. Questo virus è pericoloso e continua ad evolversi davanti ai nostri occhi. L'Organizzazione mondiale della sanità sta attualmente tracciando 4 sottovarianti di Omicron, incluso BA.2 ", ha spiegato a chiare lettere il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto briefing sulla situazione Covid nel mondo.

L'Oms ha rilevato inoltre che da quanto Omicron è stata identificata " circa 10 settimane fa, sono stati registrati circa 90 milioni di casi, di più che nell'interno 2020. Ed ora stiamo iniziando a vedere un preoccupante aumento dei decessi in una larga parte delle regioni del mondo ". Parole dirette che hanno l'obiettivo di non allentare l'attenzione: " Questo virus è pericoloso e continua ad evolversi ".

La situazione pandemica è in via di miglioramento, questo è un dato assodato, ma la situazione non è ancora tale da permetterci un rilassamento contro il coronavirus. Il direttore generale dell'Oms, infatti, ci ha tenuto a ribadire che questo particolare tipo di coronavirus " continuerà ad evolversi " e non si è in grado di prevedere come. Per questo motivo l'Organizzazione mondiale della sanità insiste nel chiedere a tutti i Paesi di " continuare con i test, la sorveglianza e il sequenziamento ".

L'attività di screening in laboratorio e sul territorio è fondamentale, come riferito da Tedros Adhanom Ghebreyesus, perché senza quei dati " non possiamo combattere se non sappiamo cosa sta facendo ". Ovviamente, questo lavoro di ricerca continua deve necessariamente accompagnarsi a una massiccia campagna vaccinale, che deve coinvolgere l'intero pianeta: " Dobbiamo continuare a lavorare per garantire che tutte le persone abbiano accesso ai vaccini ".